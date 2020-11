Ξέφυγε το νομικό επιτελείο του Τραμπ: «Ο Ούγκο Τσάβες και το κομμουνιστικό χρήμα βοήθησαν τον Μπάιντεν να κλέψει τη νίκη»!

Δεκάδες φορές αποπειράθηκαν ως τώρα οι δικηγόροι του Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητήσουν με προσφυγές στη Δικαιοσύνη τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Κι όσο η ήττα του απερχόμενου Ρεπουμπλικανού προέδρου επιβεβαιώνεται καθώς συνεχίζεται η επίσημη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η διαφορά στους εκλέκτορες παραμένει (306 έναντι 232) υπέρ του Μπάιντεν, τόσο μεγαλώνει η απόγνωση στο νομικό επιτελείο του Τραμπ, που καταφεύγει στις πιο απίστευτες θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι η δικηγόρος του, Σίντνεϊ Πάουελ, υποστήριξε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές με τη βοήθεια των κομμουνιστών και του -εκλιπόντος από το 2013- Ούγκο Τσάβες !

Sidney Powell, Mike Flynn's lawyer now working for Trump, says the election was rigged by "communist money" and a scheme devised by the late Hugo Chavez, President of Venezuala. pic.twitter.com/8XTnRHCzAM