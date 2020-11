Ντιέγκο Μαραντόνα: Ο κόσμος του αθλητισμού αποχαιρετά τον «θεό» του ποδοσφαίρου

Θρήνο έχει προκαλέσει στον κόσμο του αθλητισμού ο θάνατος του θρύλου του ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, σε ηλικία 60 ετών.



Οι αθλητές, τόσο του ποδοσφαίρου, όσο και όλων των αθλημάτων, αποχαιρετούν με το δικό τους τρόπο τον «θεό της μπάλας», με αναρτήσεις τους στα social media.

«Σίγουρα, κάποια ημέρα εμείς οι δύο θα παίξουμε μπάλα εκεί ψηλά στον ουρανό» ήταν η σύντομη δήλωση που έκανε o Πελέ

«Είχα το προνόμιο να τον συναντήσω. Πολύ λυπηρά νέα», έγραψε ο Χάρι Κέιν.



Privileged to have met him. Very sad news. RIP Diego Maradona. pic.twitter.com/x2LcIeQPqr — Harry Kane (@HKane) November 25, 2020





«Σήμερα ο κόσμος του αθλητισμού γενικά και του ποδοσφαίρου ειδικότερα έχει ένα κενό. Μας άφησε ο Maradona ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία. Αυτό που έκανε στο ποδόσφαιρο παραμένει. Τα ειλικρινά μου και τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στον κόσμο του ποδοσφαίρου και σε όλη την Αργεντινή», έγραψε ο Ναδάλ.



Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi mas sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 25, 2020





«Ευχαριστούμε για όλα Ντιέγκο», έγραψε η Μπαρτσελόνα.



Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020





«Συμμετέχουμε στον κόσμο του ποδοσφαίρου για να πούμε αντίο σε έναν απόλυτα σπουδαίο. Rip Diego Maradona», το μήνυμα της Μαν. Σίτι.



We're joining the footballing world in saying farewell to one of the absolute greats.



RIP Diego Maradona pic.twitter.com/n16SGF3KXn — Manchester City (@ManCity) November 25, 2020





«Αιώνια ευχαριστώ. Αιώνιος Ντιέγκο», το μήνυμα της Μπόκα Τζούνιορς.







«Ένας από τους σπουδαιότερους που έπαιξαν ποδόσφαιρο. Έμπνευση για όλο τον κόσμο. Μια τεράστια απώλεια για την οικογένεια του ποδοσφαίρου», το μήνυμα της Άρσεναλ.



One of the greatest to play the game. An inspiration across the world. A huge loss to the football family.



RIP, Diego pic.twitter.com/OnNwiNs8CP — Arsenal (@Arsenal) November 25, 2020





«Πολύ λυπηρή ημέρα για το ποδόσφαιρο. Έφυγε ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Rip σε αυτή την ιδιοφυΐα του αθλήματος», έγραψε ο Ίκερ Κασίγιας.



Día triste para el fútbol. Ha fallecido Maradona. DEP genio de este deporte. #maradios pic.twitter.com/o1oXUFmFPG — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 25, 2020





«Έφυγε ο θεός του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε για όλα», έγραψε ο Πίρλο.



Se ne va il dio del calcio.. grazie di tutto Diego pic.twitter.com/tOvyQxqWnT — Andrea Pirlo (@Pirlo_official) November 25, 2020





«Το είδωλό μου έφυγε. RIP Diego Armando Maradona, η πρώτη μου ποδοσφαιρική φανέλα, ο άνθρωπος πίσω από την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο. Gracias El Pibe», έγραψε ο Ντρογκμπά.



Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe

pic.twitter.com/Xns3Z72pxt — Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020





«Rip σε ένα θρύλο», το μήνυμα του Γιουσέιν Μπολτ.



«RIP θρύλε. Ένα αληθινό ποδοσφαιρικό είδωλο», έγραψε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Rest in peace, legend. A true footballing icon pic.twitter.com/gqxdXNy5qG — Sokratis Papastathopoulos (@SokratisPapa5) November 25, 2020



«Ο φίλος μου έχει φύγει. Maradona, ο θρύλος! Ο Αργεντινός που κατέκτησε τον κόσμο με την μπάλα στα πόδια του, αλλά και για τη χαρά και τη μοναδική του προσωπικότητα. Έχω ήδη πει πολλές φορές, ότι από τους παίκτες που είδα στο γήπεδο, ήταν ο καλύτερος», έγραψε ο Ρομάριο.

Meu amigo se foi. Maradona, a lenda! O argentino que conquistou o mundo com a bola nos pés, mas também por sua alegria e personalidade única. Já disse algumas vezes, dos jogadores que vi em campo, ele foi o melhor. pic.twitter.com/Z9LOM7ZAVj — Romário (@RomarioOnze) November 25, 2020



«Λυπήθηκα βαθιά όταν άκουσα για το θάνατο του Diego Maradona. Μια θλιβερή θλιβερή μέρα για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο καλύτερος παίκτης που είδα και έπαιξα ποτέ εναντίον του. RIP Ντιέγκο», έγραψε ο Πέτερ Σμάιχελ.

Deeply saddened to hear about the passing of Diego Maradona. A sad sad day for the football world. The best player I ever saw and played against. RIP Diego. pic.twitter.com/nsaQQU5lDc — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) November 25, 2020



«Σήμερα μας άφησε ένας θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», το μήνυμα της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Hoy nos ha dejado una leyenda del fútbol mundial. Nuestro pésame a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona. Descanse en paz. — Atlético de Madrid (@Atleti) November 25, 2020



«Αντίο Ντιέγκο, μάγε της μπάλας», έγραψε ο θρύλος του Moto GP, Βαλεντίνο Ρόσι.

Ciao Diego

mago de la pelota pic.twitter.com/SmTHGMbCKL — Valentino Rossi (@ValeYellow46) November 25, 2020



«Είμαι πολύ λυπημένος! Ευχαριστούμε, Ντιέγκο, για τις τόσες όμορφες στιγμές. Στέλνω μια αγκαλιά σε όλη την οικογένειά του και όσους τον αγαπούσαν βαθιά», έγραψε ο Αργεντινός θρύλος του μπάσκετ, Μάνου Τζινόμπιλι.

Muy triste! Gracias Diego por tan lindos momentos!

Abrazo enorme para toda su familia y para un pueblo que lo amó profundamente. pic.twitter.com/QC0s8xbzHR — Manu Ginobili (@manuginobili) November 25, 2020

Με έναν διθύραμβο αποχαιρετά μέσω Twitter τον Μαραντόνα ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα μπορούσε να θεωρηθεί επίγονός του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σε μια επίδειξη ήθους και ανθρωπιάς, ο CR7 τιμά τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του τέλους. Ο Ρονάλντο έγραψε το μήνυμά του στην μητρική του γλώσσα, τα πορτογαλικά. Μια πρόχειρη μετάφρασή του έχει ως εξής:



«Σήμερα αποχαιρετώ έναν προσωπικό μου φίλο. Και ολόκληρος ο κόσμος αποχαιρετά μια αιώνια μεγαλοφυία. Έναν από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Ένας μάγος που δεν είχε όμοιό του. Φεύγει πολύ νωρίς, αλλά αφήνει μια απεριόριστη κληρονομιά και ένα κενό το οποίο δεν θα καλυφθεί ποτέ. Αναπαύσουν εν ειρήνη, μέγιστε. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».

Hoje despeço-me de um amigo e o Mundo despede-se de um génio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um mágico inigualável. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais será preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca serás esquecido. pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Μέσω Instagram απηύθυνε το δικό του αντίο στον Ντιέγκο Μαραντόνα ο Λιονέλ Μέσι. Αμφότεροι Αργεντινοί, βρέθηκαν να συνεργάζονται ως προπονητής και παίκτης στην εθνική ομάδα της πατρίδας τους, στους αγώνες του Μουντιάλ 2010. Το μήνυμα του Μέσι για τον Μαραντόνα είναι το ακόλουθο:



«Ημέρα θλίψης για όλους τους Αργεντινούς αλλά και για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Μας άφησε, αλλά δεν φεύγει, γιατί ο Ντιέγκο θα ζει αιώνια. Κρατώ όλες τις όμορφες στιγμές που έζησα μαζί του. Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του. Εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)

Ο αποχαιρετισμός του Ολυμπιακού

