Ντιέγκο Μαραντόνα: Απέραντη θλίψη από το Μπουένος Άιρες ως τη Νάπολη (Photos | Videos | Live)

Xιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να αποχαιρετήσουν τον Ντιέγκο Μαραντόνα, με τη σορό του παγκόσμιου θρύλου να γίνεται λαϊκό προσκύνημα στην Casa Rosada, ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έξω από το «Σαν Πάολο» το οποίο πρόκειται να φέρει το όνομα του «θεού» του ποδοσφαίρου, παρέμεινε όλο το βράδυ πλήθος οπαδών της Νάπολι, φωνάζοντας συνθήματα, με τις συγκλονιστικές στιγμές να μην έχουν σταματήσει.

Η είδηση του θανάτου του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα διέτρεξε με ταχύτητα όλους τους δρόμους της Νάπολι και όλοι πάγωσαν. Η διοίκηση της ποδοσφαιρικής ομάδας αποφάσισε άμεσα να δώσει το όνομα του Μαραντόνα στο γήπεδο της, το «Σαν Πάολο».

Το «Σαν Πάολο» φωταγωγήθηκε χθες το βράδυ, προς τιμή του μοναδικού Μαραντόνα. Έξω από το γήπεδο συγκεντρώθηκαν αρκετοί φίλαθλοι της ιταλικής ομάδας, όπως και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τίμησαν τη μνήμη του Μαραντόνα με συνθήματα και καπνογόνα.

Η απόφαση της διοίκησης υιοθετεί την πρόταση του δημάρχου της πόλης, Λουίτζι ντε Ματζίστρις, για τη μετονομασία του γηπέδου. Μάλιστα σήμερα το πρωί το δημαρχείο και τα γραφεία της διοίκησης της ομάδας, έχουν κατακλυστεί από χιλιάδες μηνύματα πολιτών, που επικροτούν την απόφαση και ζητούν να προχωρήσει άμεσα η μετονομασία του γηπέδου.

Ενωτμεταξύ, στο Μπουένος Άιρες χιλιάδες κόσμος συρρέει από το πρωί για λαϊκό προσκύνημα στην Casa Rosada.

Οι εικόνες στους δρόμους του Μπουένος Άιρες και έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου βρίσκεται η σορός του Ντιέγκο Μαραντόνα είναι πραγματικά ανατριχιαστικές.



Police charges against the followers of Maradona in the surroundings of the burning chapel pic.twitter.com/EQJt97891p

Χιλιάδες κόσμος συρρέει για να τιμήσει τον θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο οποίος κατάφερε να ενώσει και άσπονδους «εχθρούς».



Με δάκρυα στα μάτια πολλοί από τους οπαδούς θρηνούν αγκαλιασμένοι, κάποιοι χειροκροτούν σε ένδειξη τιμής στη μνήμη του «Θεού», ενώ οι περισσότεροι φοράνε μπλούζα της Αργεντινής και αφήνουν ένα λουλούδι δίπλα στη σορό του.



Things got a bit messy there, as the line pushed through to get to Maradona’s coffin. Police pushed it back. Everything is calm again, this was a few minutes ago. pic.twitter.com/PGmCnsiDzC