Formula 1: Θετικός στον κορωνοϊό ο Λιούις Χάμιλτον - Χάνει το GP του Μπαχρέιν

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Λιούις Χάμιλτον.

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής, κατά τον καθιερωμένο τεστ, πριν από το Grand Prix στο Μπαχρέιν, βρέθηκε θετικός στον ιό και τέθηκε άμεσα σε καραντίνα, ενώ, όπως είναι αναμενόμενο, θα απουσιάσει κι από τον αγώνα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν έχει κάποιον αγωνιστικό αντίκτυπο ούτε στον ίδιο, αλλά ούτε και στη Mercedes-AMG Petronas, καθώς τόσο ο Βρετανός πιλότος όσο κι η ομάδα του έχουν στεφθεί πρωταθλητές στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Η ανακοίνωση της FIA:

«Η FIA, η Formula 1 και η Mercedes-AMG Petronas F1 Team μπορούν να επιβεβαιώσουν πως κατά τον καθιερωμένο τεστ πριν από το Sakhir Grand Prix, o Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Με βάση το υγειονομικό πρωτόκολλο, αλλά και τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών του Μπαχρέιν, έχει μπει σε καραντίνα και δεν επιτρέπεται καμία επαφή μαζί του.

Οι διαδικασίες που ορίζονται από τη FIA και τη Formula 1 θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα προκύψει ευρύτερος αντίκτυπος στη διεξαγωγή του GP το Σαββατοκύριακο».

