Σικάγο: Κύμα της λίμνης Μίσιγκαν σαρώνει ποδηλάτη (Video)

Τα τερτίπια της φύσης δεν έχουν τέλος. Και πολλές φορές η φύση δείχνει στον άνθρωπο ποιος είναι το …αφεντικό. Όπως για παράδειγμα σε αυτόν τον άτυχο ποδηλάτη που το πρωί της Δευτέρας είχε την ατυχή έμπνευση να κινηθεί στις όχθες της Λίμνης Μίσιγκαν, στο Σικάγο.

Αυτό που αγνόησε ο συγκεκριμένος ποδηλάτης είναι ότι κύματα δεν έχει μόνο η θάλασσα, αλλά και οι μεγάλες λίμνες. Ένα από αυτά ήταν τόσο σαρωτικό ώστε τον παρέσυρε, τον έριξε κάτω και πάρα λίγο να του παρασύρει και το ποδήλατο στη λίμνη.

Η άνοδος της στάθμης της λίμνης και οι σφοδροί άνεμοι στην περιοχή συνέβαλαν στο να βγει το κύμα στον ποδηλατόδρομο της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Στο βίντεο που ανήρτησε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC και αναδημοσιεύει η Καθημερινή φαίνεται ότι ο ποδηλάτης γλίτωσε τελικά χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

DANGEROUS WAVES: Bicyclist knocked down while navigating the Lakefront Trail in Chicago as strong winds and high lake levels cause flooding along Lake Michigan.



Fortunately, no serious injuries were reported. https://t.co/frK9DAU40p pic.twitter.com/D5zJobCzBp