Η γνωστή ηθοποιός Έλεν Πέιτζ έκανε coming out - «Είμαι τρανς και το όνομά μου είναι Έλιοτ» (Photos)

«Γεια σας φίλοι μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι τρανς οι αντωνυμίες μου είναι αυτός / αυτοί και το όνομά μου είναι Έλιοτ. Χαίρομαι που το γράφω αυτό. Που βρίσκομαι εδώ. Που έχω φτάσει σε αυτό το σημείο στη ζωή μου», ξεκινάει μια ανάρτηση που κοινοποίησε η γνωστή Καναδή ηθοποιός, μέσω της οποίας ανακοίνωνε την απόφασή της να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή, αλλά και στην καριέρα της/του.

«Αισθάνομαι να ξεχυλίζω από ευγνωμοσύνη για τους υπέροχους ανθρώπους που έχω δίπλα μου και που με υποστηρίζουν σε αυτό το ταξίδι. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω εκφράζοντας πόσο μοναδικό είναι επιτέλους να αγαπάς αυτό που πραγματικά είσαι. Έχω εμπνευστεί τόσο από την τρανς κοινότητα. Σας ευχαριστούμε για το θάρρος σας, τη γενναιοδωρία σας και που εργάζεστε ασταμάτητα για να κάνετε αυτόν τον κόσμο ένα πιο συμπονετικό μέρος. Θα προσφέρω όσο μπορώ και θα συνεχίσω να προσπαθώ για μια πιο στοργική και ισότιμη κοινωνία», έγραψε.

«Ακόμα ζητώ από εσάς λίγη υπομονή. Η χαρά μου είναι αληθινή, όμως είναι και εύθραστη. Η αλήθεια είναι πως, παρά το γεγονός ότι αισθάνομαι αληθινή χαρά αυτή τη στιγμή και γνωρίζοντας πόσο προνομιούχα είμαι, παράλληλα φοβάμαι. Φοβάμαι την αδιακρισία, το μίσος, τα αστειάκια και τη βία. Για να είμαι ξεκάθαρη, δεν προσπαθώ να μετριάσω μία στιγμή ευτυχίας και γιορτής για εμένα, αλλά θέλω να μοιραστώ ολόκληρη την εικόνα», συμπλήρωσε.

To Wikipedia έχει ήδη προχωρήσει σε αλλαγές όσον αφορά το όνομα και τις αντωνυμίες, ενώ το coming out της Έλεν σχολίασε και η παραγωγή της σειράς Umbrella Academy. «Είμαστε τόσο υπερήφανοι για την ηρωίδα μας. Σε αγαπάμε Έλιοτ!».

So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT! Can't wait to see you return in season 3!