Νότια Αυστραλία: Βρήκαν ένα ζωντανό κοάλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους (Video)

Οι ΜακΚόρμικς ήθελαν για φέτος να διακοσμήσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους σε ασημένιο, ροζ και μπλε τόνο. Τα παλιό πλαστικό τους δέντρο το είχαν χρησιμοποιήσει πολύ κατά το παρελθόν αλλά εξακολουθούσε να φαίνεται όμορφο με στολίδια σε κάθε κλαδί και με πολλά χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Αλλά φέτος το οικογενειακό δέντρο περιελάμβανε και ένα επιπλέον πολύ απροσδόκητο στολίδι: Ένα άγριο - και κάπως μπερδεμένο - νεαρό κοάλα.

Την Τετάρτη, η 16χρονη Ταιλά ήταν η τελευταία που έφυγε από το οικογενειακό σπίτι, στην Αδελαΐδα, περίπου στις 15:00.

Σιγουρεύτηκε ότι ο σκύλος ήταν έξω, έκλεισε τις πίσω πόρτες και απενεργοποίησε όλα τα φώτα.

Όταν ολόκληρη η οικογένεια επέστρεψε πίσω στις 18:00, κάτι περίεργο συνέβη.

«Νομίζω ότι ο σκύλος πήγε κατευθείαν στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και μύριζε γύρω-γύρω και η μαμά το θεώρησε περίεργο», είπε η Ταιλά.

«Υπήρχαν στολίδια πεταμένα σε όλο το πάτωμα… και κοίταξε προς τα πάνω. Τότε είδε ένα κοάλα στο δέντρο.

«Ήταν πολύ μπερδεμένο από τα φώτα. Ήταν ένα ψεύτικο δέντρο και πολύ παλιό. Το ζωάκι όμως δεν το κατάλαβε και προσπάθησε να φάει τα φύλλα από αυτό… αλλά σταμάτησε όταν συνειδητοποίησε ότι ήταν πλαστικό»

Η μητέρα της Ταιλά, Αμάντα ΜακΚόρμικ, είπε ότι ήταν σοκαρισμένη.

«Σκέφτηκα ότι είναι αστείο. Σκέφτηκα ότι ένα από τα παιδιά μου μπορεί να έχει βάλει σαν ένα μαλακό παιχνίδι εκεί, αλλά όχι, ήταν ζωντανό », είπε.

«Τα είχαμε στα δέντρα μας στο παρελθόν αλλά όχι στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας… Πρέπει να μπήκε όταν οι πόρτες ήταν ανοιχτές, θα ήταν στο σπίτι μας για τουλάχιστον τρεις ώρες.»

Η οικογένεια κάλεσε αμέσως την ομάδα διάσωσης. Η τηλεφωνήτρια στην αρχή νόμιζε ότι ήταν φάρσα. Τελικά συνέλεξαν το άτυχο ζώο. Ήταν θηλυκό, ηλικίας τριών ή τεσσάρων ετών και σε καλή κατάσταση.

