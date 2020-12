Σαγκάη: Πενταόροφο δημοτικό σχολείο του 1935 «περπάτησε» 62 ολόκληρα μέτρα (Videos)

Αντιμέτωποι με ένα, αν μη τι άλλο, σπάνιο θέαμα ήρθαν κάτοικοι της Σαγκάης.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο, όσοι περνούσαν από την ανατολική συνοικία Χουανγκπού της πόλης, πρέπει προς στιγμήν να έτριβαν τα μάτια τους καθώς... έπεσαν πάνω σε ένα κτίριο που πήγαινε «βόλτα».

Ενα δημοτικό σχολείο, ηλικίας 85 ετών, σηκώθηκε - στο σύνολό του - και μετεγκαταστάθηκε σε απόσταση 62 μέτρων από το σημείο όπου βρισκόταν, με τη χρήση μιας νέας τεχνολογίας που ονομάστηκε «μηχανή βαδίσματος».

Στην τελευταία προσπάθεια της πόλης να διατηρήσει ιστορικές κατασκευές, μηχανικοί προσάρμοσαν σχεδόν 200 κινητά στηρίγματα κάτω από το 5όροφο κτίριο, σύμφωνα με τον Λαν Γούτζι, επικεφαλής τεχνικό επόπτη του έργου.

An 85-year-old 5-story building in Shanghai has been lifted off the ground, in its entirety, and relocated using new technology dubbed the "walking machine".



Credit: Evolution Shift pic.twitter.com/HfIARbe4N3