Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς - Πληροφορίες για τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να τραυματίστηκαν σοβαρά το πρωί της Παρασκευής, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους στο Λονδίνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πεζοδρόμιο στην περιοχή Stamford Hill, στο Χάκνεϊ, στα ανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας.

Μια 35χρονη γυναίκα και ένας 25χρονος άνδρας που είχε αναφερθεί αρχικά ότι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Ένας 31χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

A car has reportedly ploughed into pedestrians in the Stamford Hill area of Hackney, East London, leaving several injured.https://t.co/b5ZJARVmt5 pic.twitter.com/TdABmmiieb