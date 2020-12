Ο Στέφανος Τσιτσιπάς «ξαναχτυπά», μόνο λίγες μέρες μετά το σάλο που είχε προκαλέσει η ανάρτησή του στο Twitter για την... απουσία Ηarrods στην Ελλάδα.

Σε νέο του tweet, o Έλληνας τενίστας απορεί γιατί δεν έχει γίνει ακόμα ποδηλατόδρομος στα νότια προάστια της Αθήνας.

«Το έχω απορία το πως έχει περάσει τόσος καιρός και ακόμα να χτιστεί ένας ποδηλατόδρομος εις μήκος των νότιων προαστίων Αθηνών», έγραψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.