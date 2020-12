Η Ιρανή influencer «Αντζελίνα Τζολί» καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης (Photos)

Μια προσωπικότητα του Instagram που θαυμάζειτην Αντζελίνα Τζολί και έχει προχωρήσει σε πολλές πλαστικέςεπεμβάσεις για να της μοιάσει, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκιση στο Ιράν, έναν χρόνο μετά την σύλληψή της για τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 19χρονη Σαχάρ Ταμπάρ, της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Φατεμέ Κισχβαντ, κατάφερε να αποκτήσει περίπου 500.000 ακόλουθους όταν δημοσίευσε φωτογραφίες του προσώπου της, έχοντας κάνει πάνω από 50 πλαστικές επεμβάσεις για να μοιάζει με την Αντζελίνα Τζολί.

Ο δικηγόρος της Ταμπάρ γνωστοποίησε στην Daily Mail ότι η πελάτης του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 ετών, με την κατηγορία για διαφθορά νέων και έλλειψη σεβασμού για την Ισλαμική Δημοκρατία, σύμφωνα με την Guardian.

Η κοπέλα κατηγορήθηκε επίσης για βλασφημία και υποκίνηση βίας όταν συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2019, μαζί με άλλους τρεις influencer του Instagram, αλλά κρίθηκε αθώα. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε την ομολογία της στα τέλη Οκτωβρίου πέρυσι.

Οι δικηγόροι της προσπάθησαν να την βγάλουν από την φυλακή τον Απρίλιο, καθώς βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό στη φυλακή. Ο λογαριασμό της στο Instagram, απενεργοποιήθηκε.

«Το αστείο της την έβαλε στη φυλακή» έγραψε η Ιρανή δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασίχ Αλινεγιάντ. «Η μητέρα της κλαίει κάθε μέρα για την αθώα κόρη της» πρόσθεσε.

10 years jail for Iranian Instagramer who used make up & Photoshop to become a zombie Angelina Jolie.

Sahar Tabar is only 19. Her joke landed her in jail. Her mother cries every day to get her innocent daughter freed. Dear Angelina Jolie! we need your voice here. Help us. pic.twitter.com/0QTzSv2c5v