Ήρθε το «κοστούμι-πυτζάμα» για την τηλεργασία - Από έξω εμφάνιση και από μέσα …άνεση (Video)

Την εποχή της τηλεργασίας σίγουρα είναι ζητούμενο το dresscode. Στο σπίτι του ο καθένας θέλει να είναι άνετος με τη πυτζάμα του, τη φόρμα του, τις παντόφλες του. Τι γίνεται όμως όταν ξαφνικά χτυπήσει το τηλέφωνο και ο προϊστάμενος ή ο διευθυντής θέλει τηλεδιάσκεψη; Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη λύση να εμφανιστεί κανείς αναμαλλιασμένος και με τη πυτζάμα του στην οθόνη.

Μια εταιρεία στην Ιαπωνία, λοιπόν, δημιούργησε αυτό ακριβώς που χρειάζεται ο σύγχρονος εργαζόμενος της εποχής της τηλεργασίας: το «κοστούμι-πυτζάμα», που συνδυάζει το «επίσημο» στιλ της εμφάνισης γραφείου με την την αίσθηση απαλότητας των ρούχων σπιτιού.



Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται το Πρώτο Θέμα η Aoki Holdings προωθεί τα κοστούμια της, που κυκλοφορούν ήδη σε αποχρώσεις του μπλε, μπεζ, μαύρου και γκρι, σε άνδρες και γυναίκες που εργάζονται από το σπίτι.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο, κάθε κομμάτι του «κοστουμιού-πυτζάμα» πωλείται ξεχωριστά, για δυνατότητα mix-and-match.

ICYMI: This pajama suit, created by a Japanese apparel company highlights how clothing makers are adapting to popular demand for comfortable clothing while working from home https://t.co/uzCRTm3s1t pic.twitter.com/S3qCLYvC2z