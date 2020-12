Xαβάη: Εξερράγη το ηφαίστειο Κιλαουέα (Video)

Μία έκρηξη ηφαιστείου καταγράφηκε στη Χαβάη. Το ηφαίστειο Κιλαουέα, στο Μεγάλο νησί της Χαβάης εξερράγη αργά τη νύχτα της Κυριακής (πρωί Δευτέρας, ώρα Ελλάδας).

Την έκρηξη κατέγραψε η Αμερικανική Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών, σύμφωνα με την οποία η έκρηξη μέσα στον κρατήρα Χαλεμαούμαου.

Το ηφαίστειο βρίσκεται εντός του Εθνικού Ηφαιστειακού Πάρκου της Χαβάης.

Οι αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους πολίτες να προστατευθούν από την ηφαιστειακή τέφρα. Όπως αναφέρεται, η υπερβολική έκθεση στη στάχτη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στα μάτια και αναπνευστικά προβλήματα

2020 is wild: Earthquake and volcano erupting tonight on the Big Island of #Hawaii.



Video by Ken Boyer captures the eruption from the Halema’uma’u pit crater of the #Kilauea caldera at Hawaii Volcanoes National Park. pic.twitter.com/aW9Eh0u5C2