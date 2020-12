Γαλλία: Τρεις αστυνομικοί νεκροί από πυρά 48χρονου που κακοποιούσε τη γυναίκα του - Νεκρός και ο δράστης

Η αστυνομία της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι τρεις αξιωματικοί πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν και ένας τέταρτος τραυματίστηκε στην κεντρική Γαλλία.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο χωριό Puy-de-Dome κατά τη διάρκεια της νύχτας έως την Τετάρτη.

Οι αξιωματικοί πυροβολήθηκαν από έναν άνδρα 48 ετών καθώς προσπάθησαν να σώσουν μια γυναίκα εν μέσω περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.

Ο ύποπτος ένοπλος βρέθηκε αργότερα νεκρός.

Η γυναίκα φέρεται να είχε καταφύγει στη στέγη ενός σπιτιού, ανέφερε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV.

Οι αστυνομικοί πλησίασαν το σπίτι λίγο μετά τα μεσάνυχτα και δέχτηκαν πυρά. Ο ένοπλος πυροβόλησε αρχικά και σκότωσε έναν αξιωματικό και τραυμάτισε έναν άλλο, πριν βάλει φωτιά στο σπίτι.

Δύο ακόμη αστυνομικοί, που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το εισαγγελέα του Κλερμόν-Φεράν.

Το BFM TV ονόμασε τους νεκρούς αξιωματικούς ως τους Cyrille Morel, 45 ετών, Remi Dupuis, 37 ετών και Arno Mavel, 21 ετών.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η γυναίκα διασώθηκε και βρίσκεται σε ασφαλές μέρος. Τουλάχιστον επτά επίλεκτοι αστυνομικοί παρέμειναν στην περιοχή νωρίς την Τετάρτη.

"Οι μεγαλύτερες προφυλάξεις λαμβάνονται όσον αφορά την επικινδυνότητα του ατόμου", ανέφερε πηγή κοντά στην έρευνα στο AFP.

Ο υπουργός Εσωτερικών Gerald Darmanin ανακοίνωσε αργότερα το θάνατο του ύποπτου ένοπλου στο Twitter, αποκαλώντας τον «τρελό».

Ο δράστης φέρεται να ήταν γνωστός στις αρχές για κατηγορίες που σχετίζονται με θέματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ για επιχείρηση σχετίζεται με την «ενδοοικογενειακή βία», έλανε λόγο το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν τίμησε τα θύματα χαρακτηρίζοντάς τα «ήρωες», λέγοντας: «Για να μας προστατεύσουν, οι δυνάμεις μας ενεργούν με κίνδυνο της ζωής τους».

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Jean Castex χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία» που «μας πλήττει όλους και για το οποίο θρηνεί ολόκληρη η χώρα». Πρόσθεσε: «Μοιράζομαι τον πόνο των αγαπημένων και των αδελφών τους στην αγκαλιά και τους διαβεβαιώνω για την ακλόνητη υποστήριξή μου».

Trois de nos gendarmes ont été tués cette nuit, alors qu'ils étaient engagés pour protéger et sauver.

Ce drame nous touche tous et endeuille le pays tout entier.

Je partage la douleur de leurs proches et de leurs frères d'armes et les assure de mon indéfectible soutien.