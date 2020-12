ΗΠΑ: Θρίλερ στη Νάσβιλ - Για «εσκεμμένη» έκρηξη στο κέντρο της πόλης κάνει λόγο η αστυνομία (Videos)

Εκρηξη σημειώθηκε το πρωί των Χριστουγέννων στο κέντρο της πόλης Νάσβιλ, στις ΗΠΑ, με την αστυνομία να εκφράζει την εκτίμηση ότι πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια.

Πυροσβετικά οχήματα και ασθενοφόρα βρέθηκαν στο σημείο έπειτα από κλήση που έλαβαν οι Αρχές στις 06.30 το πρωί των Χριστουγέννων (τοπική ώρα) στο εμπορικό κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία έκανε λόγο για «μία εσκεμμένη πράξη» με τους αξιωματούχους της πυροσβεστικής να αναφέρουν ότι τρεις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρά τραύματα.

#UPDATE: NEW up close video of the #nashvilleexplosion



Credit: Kelly Bolyard / Facebook pic.twitter.com/WXxLrVmAxJ