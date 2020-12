Τουρκία: Ευχές στους Χριστιανούς έστειλε ο Ερντογάν - «Θεωρούμε τις διαφορές μας ως πλούτο»

Ευχές στους χριστιανούς πολίτες της Τουρκίας έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με γραπτό μήνυμά του.



«Εμείς, ως μέλη αυτού του μοναδικού αρχαίου πολιτισμού, θεωρούμε ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί στην περιοχή μας αποτελούν ασυναγώνιστο πλούτο και σπάνια κομμάτια του μωσαϊκού του πολιτισμού μας. Εύχομαι τα Χριστούγεννα, που γιορτάζονται από τους Χριστιανούς πολίτες μας από διάφορες σέκτες, παραδόσεις και εκκλησίες του Χριστιανισμού, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους, να οδηγήσουν στην ενίσχυση του κλίματος αλληλεγγύης στην Τουρκία.

Με αυτά τα συναισθήματα και τις σκέψεις, συγχαίρω για άλλη μια φορά όλους τους Χριστιανούς πολίτες μας και ολόκληρο τον Χριστιανικό κόσμο για τα Χριστούγεννα και τους εύχομαι ειρήνη, ευτυχία και ευημερία.

Ακριβώς όπως ζούσαμε μαζί και ενωμένοι και αναπτύξαμε τα εδάφη μας στα κράτη που ιδρύσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, θα θεωρούμε, όπως σήμερα έτσι και στο μέλλον, τις διαφορές μας ως πλούτο και θα επιμένουμε στην οικοδόμηση του μέλλοντός μας κατά έναν τρόπο που θα προσφέρει μεγαλύτερη ευημερία και στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού.».

President @RTErdogan: “The country we live in has, for thousands of years, been the land of peace, serenity and trustworthy people, and home to an ancient civilization, based on love and respect regardless of religion, language, race or sect.” pic.twitter.com/yjMFx26igr