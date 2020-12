Πωλητήριο έβαλε η θρυλική Metro Goldwyn Mayer - Ψάχνει αγοραστή (Photos/Video)

Ένα από τα πιο διάσημα στούντιο παραγωγής του Χόλυγουντ, η MGM (Metro Goldwyn Mayer) έβαλε πωλητήριο. Πρόκειται για το στούντιο ταινιών που είναι γνωστό για το franchise του περιπετειών του Τζέιμς Μποντ και για πολλές άλλες επιτυχίες.

Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, η Wall Street Journal έγραψε ότι η MGM έχει έρθει σε επαφή με τις επενδυτικές τράπεζες Morgan Stanley και LionTree και ξεκίνησε επίσημη διαδικασία πώλησης.

Η εταιρεία έχει αγοραστική αξία περίπου 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση μετοχές που διαπραγματεύονται ιδιωτικά, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών της, ανέφεραν πηγές στη δημοσίευση.

Το στούντιο ελπίζει ότι η βιβλιοθήκη περιεχομένου του, η οποία περιλαμβάνει ταινίες που βραβεύτηκαν με Όσκαρ, όπως «The Silence of the Lambs», «Dances with Wolves» και «Rain Man», καθώς και σειρές όπως το «The Handmaid’s Tale» και «Vikings» το κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικό για εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν τους καταλόγους που προσφέρουν οι πλατφόρμες ροής.

Ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου 1924 από την συγχώνευση των Metro Pictures Corporation, Goldwyn Pictures Corporation, και Louis B. Mayer Pictures.

Από το τέλος της περιόδου του βωβού κινηματογράφου μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Metro-Goldwyn-Mayer ήταν μακράν το κυριότερο στούντιο του Χόλιγουντ, με τον μεγαλύτερο τζίρο από κάθε άλλο στούντιο: Στο ζενίθ της, η εταιρεία διένειμε μια ταινία κάθε εβδομάδα και δεκάδες ταινίες μικρού μήκους. Κατά την περίοδο της αναδιαμόρφωσης του Αμερικάνικου κινηματογράφου τη δεκαετία του 1950 (όπου η MGM έχασε τους κινηματογράφους της και οι ανεξάρτητες εταιρείες άρχισαν να εμφανίζονται), η MGM έχασε τη δύναμη της.