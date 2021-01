Δραματικό διάγγελμα Μπάιντεν: «Τραμπ βγες τώρα σε εθνικό δίκτυο και διάλυσε τον όχλο» - «Είμαι σοκαρισμένος» (Video)

Μήνυμα προς τους εισβολείς, αλλά και τον λαό των ΗΠΑ απηύθυνε ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, με στόχο να κατευνάσει τα πνεύματα και να περιοριστούν τα επεισόδια.

"This is not dissent, this is chaos".



US President-elect, Joe Biden, says protests at the US Capitol building "must end now" and has called on Donald Trump to "demand an end to this siege" on television.



