Πώς οι αστυνομικοί βοήθησαν τους οπαδούς του Τραμπ για την εισβολή στο Καπιτώλιο; (Video)

Πολλές ευθύνες για την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων των εκλεκτόρων επιρρίπτει ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Καπιτωλίου.

«Η υπηρεσία επιβολής του νόμου απέτυχε να εξασφαλίσει τις εγκαταστάσεις, επιτρέποντας στους ένοπλους ταραξίες να παραβιάσουν το κτίριο για να διακόψουν την πιστοποίηση των προεδρικών εκλογών» ανέφερε ο Τέρανς Γκάινερ (Terrance Gainer) στο CNBC. «Αν ήμουν εγώ υπέυθυνός για την φύλαξη του Καπιτωλίου θα άξιζα να απολυθώ. Ένιωσα τόση αμηχανία και ντροπή με όσα ειδα να συμβένουν στον όροφο της Βουλής και της Γερουσίας», πρόσθεσε.

«Θα πρέπει να μάθουμε πως ακριβώς μπήκαν οι διαδηλωτές στο Καπιτώλιο και τέτοιες πληροφορίες για την ώρα δεν είναι γνωστές», συμπλήρωσε.

Πάντως σύμφωνα με τον διεθνή τύπο, τις τελευταίες ώρες όλο και φουντώνουν οι φήμες ότι οι φύλακες του Καπιτωλίου βοήθησαν την είσοδο των διαδηλωτών, ενώ υπάρχουν στο διαδίκτυο και βίντεο που δείχνουν τους άνδρες της US Police Capitol να ανοίγουν τα κιγκλιδώματα επιτρέποντας την είσοδο των οπαδών του Τραμπ.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD