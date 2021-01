Κατάσταση «μείζονος συμβάντος» στο Λονδίνο κήρυξε σήμερα ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας, λέγοντας πως τα νοσοκομεία στο Λονδίνο μπορεί να καταρρεύσουν, αν ο κόσμος δεν μείνει στο σπίτι.

«Σήμερα κήρυξα κατάσταση μείζονος συμβάντος στο Λονδίνο, επειδή η απειλή που δημιουργεί αυτός ο ιός για την πόλη μας βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο», δήλωσε ο Καν.

«Ένας στους 30 Λονδρέζους έχει τώρα Covid-19. Αν δεν αναλάβουμε δράση αμέσως, η NHS (η Εθνική Υπηρεσία Υγείας) μπορεί να καταρρεύσει και περισσότεροι άνθρωποι θα πεθάνουν», πρόσθεσε ο δήμαρχος της βρετανικής πρωτεύουσας.

Ο ίδιος επισήμανε πως 7.034 άτομα νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή με Covid-19 στην πρωτεύουσα, δηλαδή 35% περισσότερα απ' ό,τι κατά την κορύφωση του πρώτου κύματος τον Απρίλιο. Στο πλαίσιο της κατάστασης «μείζονος συμβάντος» οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να δώσουν συντονισμένη απάντηση στο ζήτημα που δημιουργείται.

Eγκρίθηκε η χρήση και του εμβολίου της Moderna

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας ενέκρινε σήμερα τη χρήση του εμβολίου της Moderna εναντίον της COVID-19, ανέφερε το υπουργείο Υγείας, προσθέτοντας πως συμφώνησε για την αγορά άλλων 10 εκατ. δόσεων του εμβολίου, το οποίο υπολογίζει ότι θα αρχίσει να χορηγεί από την άνοιξη.

Τρία εμβόλια εναντίον της COVID-19 έχουν μέχρι τώρα εγκριθεί για χρήση στη Βρετανία, με εκείνα των Pfizer/BioNTech και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και της AstraZeneca να χορηγούνται ήδη.

Η Βρετανία έχει παραγγείλει τώρα 17 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Moderna και οι παραδόσεις θα αρχίσουν να διανέμονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την άνοιξη, εφόσον η Moderna διευρύνει την ικανότητα παραγωγής της.

«Έχουμε εμβολιάσει ήδη σχεδόν 1,5 εκατ. ανθρώπους σε όλο το ΗΒ και το εμβόλιο της Moderna θα μας επιτρέψει να επιταχύνουμε το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα ακόμη περισσότερο όταν οι δόσεις καταστούν διαθέσιμες την άνοιξη», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

Το εμβόλιο της Moderna είναι αποτελεσματικό κατά 94% στην πρόληψη της ασθένειας στις κλινικές δοκιμές τελευταίου σταδίου και η χρήση του έχει ήδη εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση.