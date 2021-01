Ο Τζέισον Στέιθαμ ξανασυναντά τον Γκάι Ρίτσι (Videos)

O Γκάι Ρίτσι στη νέα ταινία που ετοιμάζει με τίτλο Five Eyes, συναντά έναν φίλο που ήρθε από τα παλιά, φορτωμένο με χιλιάδες αναμνήσεις, όπως λέει το γνωστό ελληνικό άσμα, τον Τζέισον Στέιθαμ.

Πρωταγωνιστής ο Τζέισον Στέιθαμ στο Five Eyes

Ο παλιός του γνώριμος και ομολογουμένως καλός του φίλος, δεν είναι άλλος από τον σταρ των ταινιών δράσης, Τζέισον Στέιθαμ ο οποίος θα πρωταγωνιστήσει (για ακόμα μία φορά) σε ταινία του Βρετανού σκηνοθέτη.

Η νέα ταινία του Ρίτσι Five Eyes, θα είναι ένα κατασκοπικό θρίλερ, στην οποία, ο Τζέισον Στέιθαμ πρόκειται να υποδυθεί τον Όρσον Φόρτσουν (Orson Fortune), έναν πράκτορα της ΜΙ6. Ο Φόρτσουν επιστρατεύεται από διεθνή κατασκοπική υπηρεσία πληροφοριών, την «Five Eyes», με σκοπό να εντοπίσει και να σταματήσει την πώληση ενός πανίσχυρου, θανατηφόρου οπλικού συστήματος τελευταίας τεχνολογίας που είναι ικανό να διαταράξει την παγκόσμια τάξη.

Ο Φόρτσουν, μαζί του θα έχει έναν συνεργάτη ο οποίος είναι πράκτορας της CIA και είναι αυθεντία στην τεχνολογία. Μαζί θα ξεκινήσουν μια περιπέτεια σε όλο τον κόσμο, καθώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τους τα εργαλεία και τη γοητεία τους για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή των Ιβάν Άτκισον και Μαρν Ντέιβις (The Gentlemen, Wrath of Man), ενώ την παραγωγή της ταινίας ανέλαβε η Miramax με την STX Entertainment στη διεθνή διανομή. Αυτό είναι το δεύτερο πρότζεκτ του Ρίτσι με τη Miramax, μετά το πρόσφατο «The Gentlemen».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Deadline, στο καστ προστέθηκε και ο ηθοποιός Κάρι Έλγουις (The Princess Bride, Saw, Robin Hood: Men in Tights). Κορωνοϊού επιτρέποντος, η νέα ταινία «Five Eyes», με τον Τζέισον Στέιθαμ, αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα αυτό τον μήνα (Ιανουάριο) σε Τουρκία και Κατάρ.

Lock, Stock and Two Smoking Barrels

O Τζέισον Στέιθαμ είχε τη χαρά και την τιμή να συναντήσει τον Γκάι Ρίτσι, ήδη από τα πρώτη βήματα της καριέρας του. Όπως ήδη γνωρίζετε αρκετοί, ο Βρετανός έδωσε στον ηθοποιό έναν από τους πρώτους πρωταγωνιστικούς κινηματογραφικούς ρόλους του στην ταινία του 1998 «Lock, Stock and Two Smoking Barrels». Στην Ελλάδα έγινε γνωστό με τον τίτλο «Δυο Καπνισμένες Κάνες».

Ένας τέλειος συνδυασμός δράσης και έξυπνου χιούμορ που απογειώθηκε ακόμα πιο πολύ από τις ερμηνείες των Τζέισον Στέιθαμ και Βίνι Τζόουνς.

Snatch

Και φτάνουμε στο 2000, στην αυγή της νέας χιλιετίας, για να απολαύσουμε στα σινεμά τη δεύτερη συνεργασία τους. Ο λόγος για το Snatch και για πολλούς η καλύτερη ταινία που έφτιαξε ο Ρίτσι. Κατά γενική ομολογία πάντως, θεωρείται πλέον από τις πιο κλασικές γκανγκστερικές ταινίες της έβδομης τέχνης.

Η ταινία βλέπεται πολύ ευχάριστα ακόμα και από εκείνους που δεν δηλώνουν φαν των μαφιόζικων ταινιών. Παράλληλα, ο Τζέισον Στέιθαμ και φυσικά, ο αξεπέραστος Μπραντ Πιτ απογειώνουν το φιλμ με την παρουσία και τις ερμηνείες τους.

Revοlver

Το 2005 κυκλοφόρησε το «Revolver». Ένα μέτριο γκανγκστερικό δράμα που σώθηκε χάρη στις καλές ερμηνείες των πρωταγωνιστών του: Τζέισον Στέιθαμ και Ρέι Λιότα.

Πηγή: youfly.com