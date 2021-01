Home Alone 2: «Κόψτε» τον Τραμπ λένε οι φαν (Video)

Οι φαν της κλασικής χριστουγεννιάτικης ταινίας Home Alone 2: Lost In New York ζητούν την ψηφιακή κατάργηση του σύντομου αποσπάσματος με τον Ντόναλντ Τραμπ από την ταινία.

Η κατακραυγή των φαν ήρθε μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο από έναν ένοπλο οπαδό του Τραμπ που προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε μια σκηνή στην οποία δείχνει στον χαρακτήρα του Macaulay Culkin, Kevin, πού είναι το λόμπι του Plaza Hotel, το οποίο είχε στην κατοχή του στην ταινία του 1992.

Η σκηνή έχει εξοργίσει τους επικριτές του προέδρου από τότε που εξελέγη το 2016, αλλά η βίαιη ταραχή στο κτίριο του Καπιτωλίου την περασμένη εβδομάδα ώθησε τους επικριτές της σκηνής να ζητήσουν την κατάργησή της.

«Δεν θα ξεκουραστώ μέχρι να απομακρυνθεί από αυτήν τη σκηνή στο Home Alone 2», έγραψε ένα χρήστης στο Twitter.

Ένας άλλος κλιμάκωσε τα πράγματα γράφοντας ότι ο Τραμπ «πρέπει να δικαστεί, να φυλακιστεί και να απομακρυνθεί ψηφιακά από το Home Alone 2».

Ένας άλλος χρήστης του Twitter αστειεύτηκε ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ είναι το πρώτο μέλος του Home Alone 2 που προσπάθησε πολιτικό πραξικόπημα».