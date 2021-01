Αυτές οι τροφές κάνουν τον εγκέφαλό σας... νεότερο!

Είναι γνωστό ότι η μεσογειακή διατροφή σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά γνωστικής εξασθένισης στους γηραιότερους ενήλικες – Τι πρέπει να αποφεύγουμε για να απολαύσουμε τα οφέλη της στο έπακρο

Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Rush διαπίστωσαν ότι τα οφέλη από τη μεσογειακή διατροφή είναι περιορισμένα σε ανθρώπους που καταναλώνουν συχνά άλλα ανθυγιεινά τρόφιμα. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

«Μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, ψάρια και δημητριακά μπορεί να επηρεάσει θετικά την υγεία του ανθρώπου. Όταν, όμως, συνδυάζεται με τηγανιτά τρόφιμα, γλυκά, επεξεργασμένα δημητριακά, κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, παρατηρούμε πως τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής ελαχιστοποιούνται», αναφέρει ο Δρ. Puja Agarwal, επίκουρος καθηγητής στο Ιατρικό Κολέγιο του Πανεπιστημίου Rush.

Η παρατηρητική μελέτη περιελάμβανε 5.001 ηλικιωμένους που έλαβαν μέρος στην αξιολόγηση της γνωστικής υγείας ενηλίκων άνω των 65 ετών που διεξήχθη από το 1993 έως το 2012 στο Σικάγο. Κάθε τρία χρόνια οι συμμετέχοντες στη μελέτη συμπλήρωναν ένα ερωτηματολόγιο που εξέταζε τις ικανότητες επεξεργασίας και μνήμης βασικών πληροφοριών και ένα άλλο ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συχνότητα με την οποία κατανάλωναν 144 τρόφιμα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν το πόσο πιστά ακολουθούσαν οι συμμετέχοντες τη μεσογειακή και τη δυτική διατροφή και στη συνέχεια εξέτασαν τον συσχετισμό ανάμεσα στις βαθμολογίες της μεσογειακής διατροφής και στις αλλαγές στη γνωστική λειτουργία, την επεισοδιακή μνήμη και την ταχύτητα αντίληψης των συμμετεχόντων. Όπως αποδείχθηκε, όσοι ακολουθούσαν πιο πιστά τη μεσογειακή διατροφή, περιορίζοντας ταυτόχρονα τα τρόφιμα της δυτικής διατροφής παρουσίαζαν βραδύτερη γνωστική εξασθένηση με το πέρασμα του χρόνου, ενώ όσοι κατανάλωναν περισσότερα τρόφιμα της διατροφής δυτικού τύπου δεν είχαν καμία επωφελή επίδραση από τα στοιχεία των υγιεινών τροφίμων στην καθυστέρηση της γνωστικής εξασθένησης.

«Οι διατροφές δυτικού τύπου μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τη γνωστική υγεία. Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, οι άνθρωποι με υψηλή βαθμολογία στη μεσογειακή διατροφή ήταν σαν να είναι 5,8 χρόνια «νεότεροι» στο μυαλό σε σύγκριση με εκείνους που είχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία», επισημαίνει ο Δρ. Agarwal.

Η μελέτη σημειώνει ότι τα περισσότερα διατροφικά μοτίβα που έχουν δείξει να βελτιώνουν τη γνωστική λειτουργία των ηλικιωμένων, όπως η μεσογειακή, η MIND και η DASH διατροφή έχουν έναν μοναδικό πίνακα βαθμολογίας με βάση την ποσότητα μερίδων που καταναλώνονται για κάθε συστατικό διατροφής.

«Όσο περισσότερο ενσωματώνουμε τα λαχανικά, τα μούρα, το ελαιόλαδο και τα ψάρια στη διατροφή μας, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για το μυαλό και το σώμα μας. Άλλες μελέτες δείχνουν ότι το κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, τα τηγανιτά φαγητά και η χαμηλή πρόσληψη δημητριακών ολικής άλεσης σχετίζονται με υψηλότερη φλεγμονή και ταχύτερη γνωστική εξασθένηση στις μεγαλύτερες ηλικίες. Για να απολαύσετε τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής, πρέπει να περιορίσετε την κατανάλωση επεξεργασμένων και άλλων ανθυγιεινών τροφίμων, όπως τα τηγανιτά και τα γλυκά», καταλήγουν οι επιστήμονες.

Σημειώνεται ότι η μελέτη και τα ευρήματά της δεν μπορούν να γενικευθούν. Για το λόγο αυτό, χρειάζονται μελλοντικές μακροχρόνιες μελέτες σχετικά με τη διατροφή και τη γνωστική ικανότητα στους μεσηλίκους προκειμένου να επεκταθούν αυτά τα ευρήματα.

Πηγή: ygeiamou