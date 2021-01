Βικτόρια Χίσλοπ: Αρχίζουν τα γυρίσματα της νέας σειράς στην ΕΡΤ

Πρόσω ολοταχώς για την έναρξη των γυρισμάτων στην Κρήτη έβαλαν οι συντελεστές της νέας σειράς μυθοπλασίας της Βικτόρια Χίσλοπ, «Καρτ Ποστάλ».

Επεισόδια της σειράς θα προβληθούν στην ΕΡΤ.

Πρωταγωνιστής -και συνδετικός κρίκος- της σειράς θα είναι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου (Μικρά Αγγλία, Συννεφιασμένη Κυριακή, Τελευταίο σημείωμα, Ευτυχία κ.ά.), ενώ έτοιμα είναι και τα σενάρια για τις δώδεκα συναρπαστικές αυτοτελείς ιστορίες, που, ως γνωστόν, βασίζονται σε βιβλία της βραβευμένης Βρετανίδας -αλλά και με ελληνική υπηκοότητα- συγγραφέως Βικτόρια Χίσλοπ.

Τη σκηνοθεσία θα υπογράφει ο Γιώργος Παπαβασιλείου, o οποίος έχει ξεχωρίσει για τις δουλειές του στο εξωτερικό (Slave, Der Bergdoktor, The storm tide, Special Unit, Α Summer in Greece), ενώ την τηλεοπτική διασκευή του σεναρίου της σειράς -που βασίζεται στα βιβλία «Cartes Postales from Greece» και «The Last Dance»– έχουν αναλάβει, μαζί με τη συγγραφέα, ο Νίκος Απειρανθίτης, η Αλεξάνδρα Κατσαρού (Αλεξάνδρα Κ*) και η Δώρα Μασκλαβάνου. Σκηνογράφος είναι η Πηνελόπη Βαλτή και ενδυματολόγος η Μάρλι Αλιφέρη.

Η υπόθεση της σειράς

Κεντρικός ήρωας και συνδετικός κρίκος σε όλες τις ιστορίες είναι ο Τζόζεφ (Ανδρέας Κωνσταντίνου), ένας Έλληνας, ο οποίος κατοικεί στη Βρετανία και αποφασίζει να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Μέσα από την οδύσσειά του, ανακαλύπτουμε έναν διαφορετικό κόσμο, έναν νέο για εκείνον πολιτισμό. Ένα παζλ από διαφορετικές ιστορίες, συναντήσεις, περιπλανήσεις και περιπέτειες συνθέτουν την εικόνα της σημερινής Ελλάδας, που τόσο αγαπά η συγγραφέας.

Το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων των 12 αυτοτελών ιστοριών της σειράς, οι οποίες θα διαδραματίζονται στην Ελλάδα με τη συμμετοχή διαφορετικών κάθε φορά ηθοποιών, θα γίνει κυρίως στον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο -αγαπημένο τόπο της Βικτόρια Χίσλοπ- ενώ γυρίσματα θα γίνουν και στο Λονδίνο.

Πρωτοποριακή για τα δεδομένα της χώρας μας θα είναι και η παραγωγή, καθώς θα χρησιμοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνικές μέθοδοι.