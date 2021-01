Πάγωσαν οι πρόσφυγες στις σκηνές: «Νιώθουμε σαν να είμαστε σε νεκροταφείο» (Photos)

Σε τραγικές καιρικές -και όχι μόνο- συνθήκες προσπαθούν να επιβιώσουν χιλιάδες πρόσφυγες σε πολλούς καταυλισμούς της χώρας καθώς οι περισσότεροι από αυτούς διαμένουν σε αντίσκηνα, χωρίς καμία προστασία από το πολικό ψύχος των τελευταίων ημερών.

Τα καμπ σε Χίο και Μυτιλήνη έμειναν μάλιστα και χωρίς ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να διανυκτερεύουν σε σκηνές με τις θερμοκρασίες εντός και εκτός τους να μην έχουν πρακτικά καμιά διαφορά και να είναι κοντά στο "μηδέν".

Στη Χίο, η ηλεκτρική εγκατάσταση στη ΒΙΑΛ σταμάτησε να παρέχει ρεύμα το Σάββατο το απόγευμα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το αφόρητο κρύο με μοναδικό εφόδιο τις κουβέρτες και τους υπνόσακου.

Το χιόνι ευτυχώς δεν έφτασε μέσα στο καταυλισμό αλλά έπεφτε από νωρίς στα γύρω βουνά, καθηλώνοντας το θερμόμετρο σε θερμοκρασίες που δεν ξεπέρασαν τους τέσσερις βαθμούς ενώ αργά τη νύχτα του Σαββάτου και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής έδειχνε το μηδέν. Παράλληλα σταμάτησε και η παροχή νερού με αποτέλεσμα να μην μπορούν ούτε να μαγειρέψουν.

Ανάλογο πρόβλημα με την ηλεκτρική ενέργεια αντιμετώπισε και ο καταυλισμός του Καρά Τεπέ με αποτέλεσμα ρεύμα να υπάρχει ελάχιστες ώρες μέσα στο 24ωρο.

Να σημειωθεί ότι στο Καρά Τεπέ και ειδικότερα στο καταυλισμό που αντικατέστησε αυτόν της Μόριας οι 7.5000 πρόσφυγες λίγες ημέρες πριν πλημμύρισαν ακόμη μία φορά, ενώ ο καταυλισμός στα μέσα της εβδομάδας βρέθηκε στο επίκεντρο ανεμοθύελλας που παρέσυρε τα πάντα

“It is very cold and we could not find sleep, but we are fine. Thank you, for thinking of us,” writes father of 2 girls after coldest night on #Lesvos.



FYI: I have not received 1 message in past years from camp-residents in #Moria and now #KaraTepe without this thank you. pic.twitter.com/UqBadzghxi