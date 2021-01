Ξεφτέρι σερβιτόρα παρατήρησε την κακοποίηση 11χρονου και τον έσωσε με ένα σημείωμα (Photos/Video)

Η Flavaine Carvalho δουλεύει στο εστιατόριο Mrs Potato στο Ορλάντο. Κάποιες φορές βρίσκεται στην υποδοχή ενώ κάποιες άλλες σερβίρει τους πελάτες. Η Flavaine μπορεί εύκολα να ανακηρυχθεί η ηρωίδα της χρονιάς – έστω και εάν βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του 2021- αφού χάρη στην οξυδέρκεια της και την παρατηρητικότητα της έσωσε τη ζωή ενός παιδιού το οποίο κακοποιούσαν επανειλημμένα οι δυο του γονείς.



Παρατήρησε λοιπόν πως η οικογένεια που μπήκε στο εστιατόριο, παράγγειλε δυο πιάτα για τον πατέρα και τη μητέρα ενώ είδε πως είπαν αυταρχικά και ψιθυριστά στο 11χρονο παιδί τους «εσύ θα φας μόνος σου στο σπίτι». Μάλιστα όταν η σερβιτόρα πλησιάσε στο τραπέζι είδε ότι ο μικρούλης είχε μια μεγάλη γρατζουνιά ανάμεσα στα φρύδια ενώ με μια δεύτερη καλύτερη ματιά, είδε πως το μάτι του ήταν πρησμένο και μελανιασμένο και κάποιος το είχε καλύψει με make up.



Αμέσως κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και έγραψε ένα σημείωμα σε ένα μεγάλο χαρτί: «Do you need help?» δηλαδή «χρειάζεσαι βοήθεια;». Στη συνέχεια πήγε και στάθηκε πίσω από την πλάτη των γονιών του παιδιού έτσι ώστε να μην μπορούν να την δούν κι σήκωσε το σημείωμα προς το παιδί. Εκείνο δάκρυσε και αμέσως με τρόπο έγνεψε καταφατικά.

Αμέσως τηλεφώνησε στην αστυνομία και καταγράφηκε ο εξής διάλογος στο τηλεφωνικό της κέντρο: «Είναι ένα αγοράκι στο εστιατόριο που εργάζομαι και νομίζω ότι έχει κακοποιηθεί. Ανησυχώ πάρα πολύ και δεν ξέρω τι να κάνω, μπορείτε να μου δώσετε μία συμβουλή; Τι να κάνω; Το αγόρι έχει μελανιές και δεν τρώει. Οι άλλοι τρώνε».



Σε λίγα λεπτά έφτασε περιπολικό. Οι αστυνομικοί πήγαν επάνω από το τραπέζι των γονέων και τους ζήτησαν να τους ακολουθήσουν. Ο ιατροδικαστής στο τμήμα που εξέτασε το παιδί διαπίστωσε χτυπήματα σε όλο του το κορμάκι ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι το 11χρονο ήταν κατά 9 κιλά λιγότερο από όσο πρέπει να είναι τα παιδιά της ηλικίας του.

Οι δυο γονείς δεν άργησαν να παραδεχτούν ότι το κακοποιούσαν ενώ παραδέχτηκαν επίσης ότι συχνά πυκνά δεν του έδιναν καθόλου να φάει. Το όνομα τους είναι Kristen Swann και Timothy Wilson και εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για κακοποίηση ανηλίκου.