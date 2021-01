Αυτή είναι η μοναδική διάσημη Αμερικανίδα που ακολουθεί ο Τζο Μπάιντεν στο Twitter

Kατά γενική ομολογία ο νέος Πρόεδρος των HΠΑ, Τζο Μπάιντεν, διατηρεί καλές σχέσεις με πολλούς διάσημους. Η πρώτη διάσημη Αμερικανίδα που ακολούθησε χθες ο πρόεδρος μέσω του επίσημου λογαριασμού του Προέδρου των Η.Π.Α. στο Twitter είναι η Chrissy Teigen, η οποία τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα έβαζε συχνά πυκνά με τον Ντόναλντ Τραμπ δημοσίως και είχε καταφέρει να την μπλοκάρει από τα σόσιαλ μίντια.

Ο επίσημος λογαριασμός του ενοίκου του Λευκού Οίκου, ακολουθούσε μόνο 12 προφίλ, 11 εκ των οποίων σχετίζονται με την κυβέρνηση και η 12η πλέον είναι το προφίλ της Teigen. Ενδιαφέρον βέβαια, παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο το κατόρθωσε αυτό: Δεν έκανε τίποτα άλλο από το να του ζητήσει ευθέως και μέσω tweet της να την ακολουθήσει το πρωί της Τετάρτης.

«Γεια σου @joebiden ήμουν μπλοκαρισμένη από τον πρόεδρο επί τέσσερα χρόνια, μπορείς σε παρακαλώ να με ακολουθήσεις», έγραψε για να δει το follow του Biden λίγες ώρες μετά από την ορκωμοσία του!

hello @joebiden I have been blocked by the president for four years can I get a follow plz