Διερευνητικές επαφές: Τρεις ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες, στην Αθήνα ο επόμενος γύρος

Περίπου τρεις ώρες -από τις 11 μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι- διήρκεσαν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στις συζητήσεις από τους πρέσβεις Αποστολίδη και Κουφιού και η Τουρκία από τον μόνιμο υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ και τον διευθυντή αεροναυτικών θεμάτων του τουρκικού ΥΠΕΞ Τσαγατάι Ερτσίγες.

Ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές συμφωνήθηκε όπως ο επόμενος γύρος λάβει χώρα στην Αθήνα.

First round of exploratory talks between #Turkey and #Greece since 2016 have been completed today. #EastMed.



- Delegations pictured below

- Statement from Turkish side expected soon. pic.twitter.com/OXwNQi3r4S