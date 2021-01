Αγνώριστη η Ντέμι Μουρ – Έκανε πλαστική και... μεταμορφώθηκε! (Video/Photos)

Στο ντεφιλέ του οίκου Fendi στο Παρίσι εμφανίστηκε η Ντέμι Μουρ και αν το όνομά της δεν είχε ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα, δεν θα την αναγνώριζε κανείς!

Ηταν μια βραδιά με διάσημα μοντέλα και σταρ του Χόλιγουντ που παρέλασαν με ρούχα του ιταλικού οίκου. Όταν ήρθε, λοιπόν, η σειρά της 58χρονης Αμερικανίδας σταρ να προχωρήσει στην πασαρέλα, όλοι πάγωσαν.

Η διάσημη σταρ εμφανίστηκε εμφανώς ανανεωμένη, με την αισθητική επέμβαση που έκανε στο πρόσωπό της να είναι κάτι παραπάνω από εμφανής!

«Η χειρότερη πλαστική όλων των εποχών», «ο πλαστικός ξέχασε να προσθέσει τα μάγουλα στο τέλος» έγραψαν κάποιοι χρήστες του διαδικτύου κάτω από τις φωτογραφίες της στο Twitter, ενώ τα χειροκροτήματα κάλυψε ένα βουητό από σχόλια των παρευρισκομένων.

Demi Moore makes surprise runway appearance for Fendi at Paris Fashion Week https://t.co/XSnydoslGZ pic.twitter.com/L5x3lC2WaR — Juan NarroAtelier (@JN_Sastreria) January 27, 2021

I’ve always said fighting ageism is about having the choice to age however you choose. That can include plastic surgery.



If Demi Moore did this for herself than that’s fine. But if it was pressure from the film industry & society, then it’s a problem.https://t.co/JZdzp0Q6md — Jacynth Bassett (@JacynthBassett) January 27, 2021

Demi Moore, 58, storms the catwalk for the HCFW Fendi show in Paris | Daily Mail Online



Give us a smile, Demi! Striptease star, 58, sparks plastic surgery rumors with VERY dramatic new look on Fendi runway (or is she just over- https://t.co/rm8r7nxItC — grpp. (@grpp51379844) January 28, 2021

Give us a smile, Demi! Striptease star, 58, sparks plastic surgery rumors with very dramatic new look on Fendi runway (or is she just over-contoured?) https://t.co/3aNLT5OsLv — Unapologetic Fun (@stevewells11) January 28, 2021

Μάλιστα, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντέμι Μουρ απασχολεί τα media με αφορμή τις αισθητικές παρεμβάσεις που επιλέγει να κάνει.

Το 2003 ήταν η χρονιά οι φωτογραφίες τις κάλυπταν πολλά πρωτοσέλιδα λόγω μιας αισθητικής επέμβασης που της είχε κοστίσει 250.000 δολάρια.