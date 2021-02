Ποια είναι η γυναίκα που μέσα στο γήπεδο αντάλλαξε «γαλλικά» με τον Λεμπρόν; (Photos)

Ο αγώνας μπάσκετ των Ατλάντα Χοκς με τους λιμνανθρώπους του Λος Άντζελες κυλούσε ομαλά μέχρι το σημείο του τέταρτου δωδεκάλεπτου που ο σούπερ σταρ των Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς άνοιξε διάλογο με μια γυναίκα που καθόταν στην πρώτη σειρά των επισήμων καθισμάτων, στις γραμμές του γηπέδου.

Η γυναίκα ονομάζεται Τζουλιάνα Κάρλος και είναι μια πάμπλουτη 25χρονη με την οποία ο «βασιλιάς» αντάλλαξε πολλά «γαλλικά». Σύμφωνα με την Τζουλιάνα όλα άρχισαν όταν ο Λεμπρόν πέτυχε ένα καλάθι και γύρισε προς το μέρος που καθόταν και έβρισε τον σύζυγό της. Εκείνη έξαλλη πήρε το λόγο και μάλιστα κινήθηκε και «απειλητικά» προς το μέρος του.

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll