Έφοδος της αστυνομίας σε κομμωτήριο – Οι πελάτισσες έτρεχαν με τα μπικουτί στο κεφάλι για να κρυφτούν (Video)

Είναι η δεύτερη φορά που το συγκεκριμένο κέντρο αισθητικής – κομμωτήριο στην Ουαλία, παραβιάζει τους κανόνες της καραντίνας και ανοίγει για τις πελάτισσες του, παρά τις απαγορεύσεις. Και αυτήν τη φορά μετά την έφοδο της αστυνομίας οι πελάτισσες βγήκαν τρέχοντας από την πίσω πόρτα, με τα μπικουτί στα μαλλιά και τις πετσέτες για να σωθούν.

Beauty salon customers including woman wearing towel with hair dye still on her head flee as it's raided by police https://t.co/UawO1LULwJ