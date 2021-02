Ιαπωνία: Υποβρύχιο συγκρούστηκε με πλοίο (Photo)

Θα μπορούσε να είναι και σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας. Ένα ιαπωνικό υποβρύχιο συγκρούστηκε τη Δευτέρα με εμπορικό πλοίο, την ώρα που επιχειρούσε να βγει στην επιφάνεια στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό.

Το γεγονός επιβεβαίωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Όπως αναφέρει το BBC, κατά τη σύγκρουση, τρία μέλη του πληρώματος του υποβρυχίου Soryu του ιαπωνικού ναυτικού τραυματίστηκαν ελαφρά ενώ φωτογραφίες που έδωσε το ιαπωνικό λιμενικό δείχνουν ότι και στο υποβρύχιο προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στις προπέλες του. Ζημιά επίσης υπέστη και ο εξοπλισμός επικοινωνίας του υποβρυχίου, αν και εξακολουθεί να λειτουργεί.

Here are the dames to Soryu "The Maritime Self-Defense Force submarine "Soryu" sails off the coast of Cape Ashizuri in Kochi Prefecture. You can see how the bridge is damaged = Provided by the 5th Regional Coast Guard Headquarters " @CovertShores @FauteuilColbert pic.twitter.com/p4MKJ3Bef3