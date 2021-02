Νέο συλλαλητήριο και πορεία φοιτητών στο κέντρο της Αθήνας κατά του νομοσχεδίου Κεραμέως (Photos/Video)

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποιούν στο κέντρο της Αθήνας φοιτητές και εκπαιδευτικοί κατά του νομοσχέδιου Κεραμέως για τα Πανεπιστήμια.

«Να ξαναγίνουμε φοιτητές» φωνάζουν οι φοιτητικοί σύλλογοι και απαιτούν να αποσυρθεί το νομοσχέδιο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη.

Ξεχωρίζουν επίσης και τα συνθήματα «Απ’ τα ιδρύματά μας δεν λείπει η αστυνομία, δώστε λεφτά, καθηγητές, βιβλία» και «Δεν είναι εγκληματίες οι φοιτητές, έξω οι κάμερες απ’ όλες τις σχολές».

Students take to the streets for a second day in a row in Athens. They protest the government’s bill introducing police in universities, being voted tonight in the greek Parliament. #Greece pic.twitter.com/NqEv23WKIL