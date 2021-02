Αφγανιστάν: Πέντε νεκροί σε επίθεση κατά αυτοκινητοπομπής του ΟΗΕ στην Καμπούλ (Video)

Πέντε μέλη των αφγανικών δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν χθες, Πέμπτη, σε επίθεση εναντίον αυτοκινητοπομπής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την οποία συνόδευαν στην επαρχία της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αποστολής του ΟΗΕ.

Η Αποστολή Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA) διευκρίνισε ότι κανένα μέλος του προσωπικού της δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που διαπράχθηκε στη Σουρόμπι, περιοχή όπου η κατάσταση είναι έκρυθμη, κοντά στην αφγανική πρωτεύουσα, πάνω στον δρόμο που συνδέει την Καμπούλ με την Τζαλαλάμπαντ.

«Η οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν θρηνεί την απώλεια πέντε μελών της αφγανικής Διεύθυνσης Υπηρεσίας Προστασίας σε συμβάν που σημειώθηκε σήμερα (σ.σ. χθες Πέμπτη) στην περιοχή Σουρόμπι», ανέφερε η αποστολή μέσω Twitter (@UNAMAnews), αναφερόμενη σε μια μονάδα του αφγανικού υπουργείου Εσωτερικών που φυλάσσει το προσωπικό του ΟΗΕ, ξένες πρεσβείες και σημαντικά πρόσωπα.

The UN family in #Afghanistan mourns the loss of five Afghan Directorate of Protection Service personnel in an incident today in Surobi District of Kabul. No UN personnel were hurt or vehicle effected in an attack which hit a DPS vehicle that was escorting a UN convoy.