Γουατεμάλα: Σε φάση έκρηξης εισήλθε ξανά το ηφαίστειο Φουέγο (pics/vids)

Το ηφαίστειο Φουέγο, σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, εισήλθε εκ νέου σε φάση έκρηξης, σύμφωνα με την εφημερίδα Prensa Libre, η οποία επικαλείται την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Από τον κρατήρα ρέει λάβα που έχει φθάσει σε απόσταση 1,5 χιλιομέτρου, ενώ εκλύεται ηφαιστειακή τέφρα φθάνοντας πλέον σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων.

February 12, 2021, ~ Eruption/Lava Flow ~ Volcan De Fuego, Guatemala #volcano #volcandefuego #guatemala Because of thick clouds, some activity was obscured but there is a definite lava-flow in progress. Appears to be constant fountaining and no large explosions seen. pic.twitter.com/6jPZlgTEDC — Volcano Time-Lapse (@DavidHe11952876) February 13, 2021

Η υπηρεσία Εθνικού Συντονισμού για την Αντιμετώπιση Καταστροφών (CONRED) προέτρεψε κατοίκους κοινοτήτων κοντά στον κρατήρα να απομακρυνθούν.

Rivers of lava in the Volcano of Fire: ashes fall in Antigua Guatemala #guatemala #mostliked https://t.co/VwCkuxscGy — Imminent Global News (@imminent_news) February 15, 2021

Day 7. A spectacular view of Agua from the hike. What a stunning looking volcano. Absolute perfection from up here! Fuego doesn't disappoint, with loud Strombolian explosions and, this time, a smoke ring too. pic.twitter.com/Z8YqYBpHnD — Professor Matthew Watson (@Matthew__Watson) February 14, 2021

Τον Ιούνιο του 2018, έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 200 ανθρώπους.