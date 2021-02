Europa League: Για νίκη με μηδέν παθητικό κόντρα στην Αϊντχόφεν οι ερυθρόλευκοι

Μετά το δίμηνο, χειμερινό «break», ο Ολυμπιακός επιστρέφει απόψε (18/02, 19:55) στα Κύπελλα Ευρώπης, έχοντας μπροστά του μία πολύ μεγάλη πρόκληση κόντρα στην Αϊντχόφεν, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια τους για τους «32» του Europa League, που θα πραγματοποιηθεί το «Γ. Καραϊσκάκης».

Απέναντι σε μία ομάδα «μπαρουτοκαπνισμένη» στην Ευρώπη, που μπορεί να μην έχει τη λάμψη του παρελθόντος, αλλά δεν παύει να είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος που πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στην Ολλανδία, οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν ένα αποτέλεσμα που θα τους βάλει σε θέση... οδηγού.

Προκειμένου σε επτά βράδια (25/02, 22:00) να διεκδικήσουν στο «Philips Stadion» την πρόκρισή τους -όπως και πέρσι, όταν «πέταξαν» εκτός την Άρσεναλ- στους «16» του Europa League και να αρχίσουν να βλέπουν ακόμα πιο... ψηλά.

Έχοντας αποκτήσει πλέον μεγάλο προβάδισμα απ’ τις υπόλοιπες ομάδες στο πρωτάθλημα της Super League, ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει και να δώσει «ανάσες» σε βασικά στελέχη της ενδεκάδας του, ξεκινώντας μία διαφορετική προετοιμασία ειδικά γι’ αυτό το ματς.

Ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για τον Πέδρο Μαρτίνς δεν είναι άλλος από τον Γιάν Εμβιλά, ο οποίος αν και μπήκε την ύστατη ώρα στην αποστολή των περσινών νταμπλούχων, όπως όλα δείχνουν πως δεν θα είναι σε θέση για να ξεκινήσει βασικός. Τροποποιώντας και τις σκέψεις του Πορτογάλου τεχνικού, ο οποίος προσανατολίζεται σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Βαλμπουενά σε ρόλο επιτελικού μέσου πίσω απ’ τον Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Αϊντχόφεν.