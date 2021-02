ΗΠΑ: Ελεύθερος μετά από 68 χρόνια ο γηραιότερος κρατούμενος σε φυλακές ανηλίκων

Ο Joe Ligon μπήκε σε φυλακή ανηλίκων των ΗΠΑ όταν ήταν 15 ετών. Πριν λίγες μέρες, στα 83 του πλέον χρόνια, είναι ξανά ελεύθερος και παράλληλα ο μεγαλύτερος σε ηλικία αμερικανός κρατούμενος σε φυλακές ανηλίκων.

Παρέμεινε πίσω από τα κάγκελα για σχεδόν 7 δεκαετίες, καθώς καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη τον Φεβρουάριο του 1953 όταν ήταν 15 ετών, αφού κατηγορήθηκε για ληστεία και για συμμετοχή σε επεισόδιο με μαχαιρώματα στη Φιλαδέλφεια.

Το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο 2 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 6.

Μπορεί ο Joe Ligon να παραδέχτηκε πως συμμετείχε στο επεισόδιο και πως μαχαίρωσε τουλάχιστον ένα από τα 8 άτομα εκείνη τη μέρα, υποστηρίζει όμως πως ποτέ δεν σκότωσε κανέναν.

«Το παιδί που διέπραξε αυτά τα εγκλήματα το 1953 δεν υπάρχει πλέον. Το άτομο που βγήκε από τη φυλακή το 2021 είναι πλέον 83 ετών, έχει μεγαλώσει, έχει αλλάξει, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε ο δικηγόρος του, σύμφωνα με το CNN.

«Ήρθε η ώρα να περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του ελεύθερος», πρόσθεσε.

«Είμαι μεγάλος άντρας τώρα», είπε ο Ligon. «Δεν είμαι παιδί πια. Όχι απλά είμαι μεγάλος άντρας, είμαι και γέρος και γερνάω μέρα με τη μέρα».

Joe Ligon, believed to be the oldest and longest-serving juvenile lifer in the United States, has been released from a Pennsylvania prison after spending nearly seven decades behind bars.



Ligon was incarcerated in February 1953 at the age of 15. https://t.co/PHZFlaxy7q