NASA: Ο πρώτος ήχος που κατέγραψαν τα μικρόφωνα στον πλανήτη Άρη (Videos)

Η NASA έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα τον ήχο που καταγράφηκε, για πρώτη φορά, από ένα μικρόφωνο στον πλανήτη Άρη, κάτι που επιτεύχθηκε χάρη στο διαστημικό ρόβερ Persverance το οποίο προσεδαφίστηκε επιτυχώς στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη την περασμένη εβδομάδα.

Στο σύντομο ηχητικό απόσπασμα ακούγεται ένας στριγκός ήχος, ο θόρυβος του ρόβερ, αλλά και ο άνεμος που πνέει στον Άρη. «Ναι, μόλις ακούσατε μια ριπή ανέμου στην επιφάνεια του Άρη, που καταγράφηκε από το μικρόφωνο και στάλθηκε στη Γη», είπε ο Ντέιβ Γκρούελ, ο υπεύθυνος αυτών των εξαρτημάτων. Πρόκειται για «τους πρώτους ήχους που καταγράφονται στην επιφάνεια του Άρη», πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Το Perseverance είναι εξοπλισμένο με δύο μικρόφωνα, το ένα εκ των οποίων βρίσκεται πάνω στο επιστημονικό όργανο SuperCam, μια κάμερα προηγμένης τεχνολογίας που έχει μέγεθος όσο ένα κουτί παπουτσιών.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτά τα μικρόφωνα για να συλλαμβάνουμε ήχους», είπε ο Γκρούελ.

