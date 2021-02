Champions League: Ντέρμπι στη Μαδρίτη, εκτός έδρας δοκιμασία για την Μπάγερν

Με το δεύτερο... πιάτο για την «φάση των 16», συνεχίζεται σήμερα και αύριο το Champions League. Κύριο χαρακτηριστικό των τεσσάρων αναμετρήσεων, είναι πως με εξείρεση το ντέρμπι Ατλέτικο Μαδρίτης-Τσέλσι, οι ομάδες που θεωρούνται επικρατέστερες για να προκριθούν στα προημιτελικά, αγωνίζονται μακρυά από την έδρα τους.

Οι «ροχιμπλάνκος» του Ντιέγκο Σιμεόνε, καλούνται να ξεπεράσουν την αγωνιστική κάμψη των τελευταίων ημερών και να πετύχουν ένα σκορ ασφαλείας, «υποδεχόμενοι» στην «Αρένα Νασιονάλα» του Βουκουρεστίου, την Τσέλσι. Κοινός παρονομαστής των δύο «μονομάχων», είναι η καλή αμυντική λειτουργία, στην οποία στηρίζονται οι δύο προπονητές.

Τόσο ο «Τσόλο», όσο και ο Τόμας Τούχελ, θεωρούνται από τους καλύτερους στον συγκεκριμένο τομέα, με τον Γερμανό τεχνικό να επιτυγχάνει σχεδόν άμεσα με την ανάληψη των καθηκόντων του, την εντυπωσιακή βελτίωση της Τσέλσι στην ανασταλτική λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ένα «κλειστό» ματς που θα κριθεί στις λεπτομέρειες και πιθανότατα από τα λάθη ή/και την ατομική ποιότητα των παικτών.

Η κάτοχος του τροπαίου, Μπάγερν Μονάχου, μπορεί να κατέκτησε στο Κατάρ το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων, όμως έκτοτε δείχνει σημάδια αγωνιστικής πτώσης. Ο Χάνσι Φλικ θέλει οπωσδήποτε ένα καλό αποτέλεσμα στην Ρώμη επί της Λάτσιο, που απέναντι στους Βαυαρούς θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό, χωρίς επί της ουσίας να έχει κάτι να χάσει.

