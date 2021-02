Ισραήλ: Οι αρχές ερευνούν ελληνικό τάνκερ για τη μεγάλη ρύπανση στις ακτές (pics/vid)

Έρευνα στην οποία εμπλέκεται εμπορικό πλοίο ελληνικών συμφερόντων βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ μετά από μεγάλη περιβαλλοντική ρύπανση των ακτών της χώρας από διαρροή πετρελαίου που είχε ως συνέπεια και τον θάνατο πολλών ειδών θαλάσσιας ζωής.

Υπό έρευνα βρίσκεται συγκεκριμένα το δεξαμενόπλοιο Μinerva Helen που ανήκει στη ναυτιλιακή εταιρεία Minerva Marine Inc γνωστής εξοπλιστικής οικογένειας, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan του Ισραήλ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Jerusalem Post το πλοίο -που βρίσκεται αυτές τις ημέρες την Καρταχένα της Ισπανίας με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά- φέρεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να είχε διαρροή πετρελαίου ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα σε απόσταση άνω των 25 μιλίων από τις ακτές του Ισραήλ.

Τεράστια ρύπανση

Ειδικοί εκτιμούν ότι ίσως χρειαστεί να περάσουν ακόμα και 15 χρόνια μέχρι να αποκατασταθούν οι ακτές, καθώς 170 χιλιόμετρα στο θαλάσσιο μέτωπο της χώρας έχουν μολυνθεί. Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε ποσό 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων για την επιχείρηση απομάκρυνσης της πίσσας από τις παραλίες και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, ενώ ετοιμάζεται να ζητήσει αποζημίωση από τον «δράστη» που προκάλεσε τη μόλυνση.

Η ανακοίνωση της Minerva Marine

Σε κατηγορηματική διάψευση των πληροφοριών περί εμπλοκής του M/T Minerva Helen προχώρησε η εταιρεία Minerva Marine INC. Με ανακοίνωσή της τονίζει ότι το πλοίο ήταν κενό φορτίου-δεν μετέφερε πετρέλαιο αλλά περίμενε έξω από το Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου οδηγίες από την εταιρεία για το επόμενο ταξίδι του. Κατάσταση συνηθισμένη στη ναυτιλία όταν ένα πλοίο περιμένει οδηγίες ανάλογα με το ναύλο που κλείνει η εταιρεία.

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα που ξεκίνησαν από τα ΜΜΕ του Ισραήλ, αβάσιμα και ανακριβή και κάνει αναφορά στην πορεία του πλοίου τις ημέρες εκείνες:

«Από τις 4 Φεβρουαρίου 2021 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2021 το πλοίο βρισκότνα έξω από το λιμάνι του Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου, περιμένοντας οδηγίες για το επόμενο ταξίδι του, κενό φορτίου, που είναι μια συνήθης πρακτική για εμπορικά πλοία .

Στις 11 Φεβρουαρίου 2021 περίπου στις 09:00 τοπική ώρα, το πλοίο χάραξε πορεία για το αγκυροβόλιο του Πορτ Σάιντ όπου κατέπλευσε το απόγευμα παραμένοντας χωρίς φορτίο.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2021 το πλοίο αναχώρησε από το Πόρτ Σαιντ και στις 14 Φεβρουαρίου έφτασε στο λιμάνι Sidi Kerir της Αιγύπτου όπου φόρτωσε.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 το πλοίο έπλευσε απευθείας στην Καρταχένα της Ισπανίας.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που το πλοίο βρισκόταν έξω το λιμάνι του Said Said εν αναμονή του επόμενου ταξιδιού του, δεν συμμετείχε σε καμία επιχείρηση ούτε σε καμία άλλη δραστηριότητα που θα μπορούσε να συνδεθεί με μια απόρριψη πετρελαίου στη θάλασσα.

Το πλοίο παρακολουθείτε από τον αμερικανικό νηογνώμονα- American Bureau of Shipping (ABS). Το Minerva Helen είναι καλοδιατηρημένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Νηογνώμονα και χωρίς δομικά ή άλλα ελαττώματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιστατικό ρύπανσης από πετρέλαιο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 22 Φεβρουαρίου 2021 το πλοίο επιθεωρήθηκε από τις ισπανικές αρχές ελέγχου του κράτους λιμένα στην Καρταχένα και αποφασίστηκε ότι δεν έχει ελλείψεις ή παρατηρήσεις και επιβεβαίωσε ότι ήταν σε ικανοποιητική συντήρηση και λειτουργία χωρίς ελάττωμα.

Η MINERVA MARINE Inc. θα συνεργαστεί με οποιαδήποτε αρμόδια αρχή σε σχέση με τα παραπάνω».