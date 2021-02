Συγκρούσεις διαδηλωτών-αστυνομικών στο Ιράκ: Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε διαδηλωτές σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 175 άνθρωποι τραυματίστηκαν την Παρασκευή, σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας στην πόλη Νασιρίγια του νότιου Ιράκ.

Σύμφωνα με μια νοσοκομειακή πηγή, οι περισσότεροι από τους νεκρούς έφεραν τραύματα από σφαίρες. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για 120 τραυματίες μεταξύ των διαδηλωτών, ενώ άλλες νοσοκομειακές και αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον 57 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

#Iraq : Video being widely shared of young protester seriously injured during latest protests in Nasiriya demanding resignation of local governor - reports of clashes circulating with hashtag #الناصرية_تقمع pic.twitter.com/073wG4B8Xz

Οι συγκρούσεις συνεχίζονταν μέχρι αργά το βράδυ. Οι ταραχές στη Νασιρίγια ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ για να διαλύσουν το πλήθος το οποίο επιχειρούσε να καταλάβει το κυβερνείο, εκτοξεύοντας πέτρες και βόμβες μολότοφ στο κτίριο.

Everyone watches Nasiriyah and its new youth fall martyrs without stopping the government's bullets.

O world, annihilate us while you are watching!

Today's new massacre

Nasiriyah

#Nasiriyi_the_oppression#Iraq @AmnestyIraq @UNIraq pic.twitter.com/SrCZdPyZii