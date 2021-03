Νέος σεισμός 8 Ρίχτερ βόρεια της Νέας Ζηλανδίας - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ένας ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 8 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Νέα Ζηλανδία μετά από μια σειρά σεισμικών δονήσεων άνω των 7 Ρίχτερ στην περιοχή.

HAWAII: Earthquake measuring 8.0 in the Kermadec Islands region. A TSUNAMI WATCH is now in effect for Hawaii. Tsunami threat being investigated. (Source: PTWC) — U.S. Emergency Alert (@ENSAlerts) March 4, 2021

Μόλις δυο ώρες πριν είχε σημειωθεί σεισμός 7,2 Ρίχτερ και κάπως έτσι η ανησυχία είναι στο κόκκινο.

Τρίτη προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσαν σήμερα οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας, μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών κοντά στα Νησιά Κερμάντεκ του νότιου Ειρηνικού.

Αρχικά, το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS είχε ανακοινώσει ότι ο σεισμός που σημειώθηκε στις 8.28 της Παρασκευής, τοπική ώρα (21.28 ώρα Ελλάδας) ήταν μεγέθους 8,1 βαθμών.

Είχαν προηγηθεί δύο πολύ ισχυροί σεισμοί μεγέθους 6,9 και 7,4 βαθμών στην ίδια περιοχή. Το επίκεντρο του τρίτου εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τα βόρεια παράλια της Νέας Ζηλανδίας. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Several buoys are already in "#tsunami mode" (blinking) following the magnitude 8.1 #earthquake northeast of New Zealand. pic.twitter.com/Ddh5HcAva5 — Brian Lada (@wxlada) March 4, 2021

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού εξέδωσε προειδοποίηση για δυνητικά επικίνδυνο κυματισμό στη Νέα Ζηλανδία, τα νησιά Τόνγκα, τη Σαμόα, τα νησιά Κουκ, τα Φίτζι και τα Ουόλις και Φουτούνα. Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας διέταξαν την εκκένωση ορισμένων περιοχών.

Το PTWC ανέφερε ότι κύματα ύψους τριών μέτρων μπορεί να πλήξουν το Βανουάτου και τη Νέα Καληδονία. Μικρότερα κύματα ενδέχεται να φτάσουν σε χώρες που απέχουν τεράστιες αποστάσεις από το επίκεντρο της δόνησης, όπως στην Ιαπωνία, τη Ρωσία, το Μεξικό και τα παράλια της νότιας Αμερικής.

Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας διέταξαν την εκκένωση των παράκτιων περιοχών στο Βόρειο Νησί. Ο σεισμός, το επίκεντρο του οποίου απείχε περίπου 1.000 χιλιόμετρα, δεν φαίνεται να προκάλεσε ζημιές.

«Όσοι βρίσκονται κοντά στην παραλία στις ακόλουθες ζώνες πρέπει αμέσως να ανέβουν στα κοντινότερα υψώματα ή να απομακρυνθούν όσο μακρύτερα γίνεται προς την ενδοχώρα» ανέφερε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων. «Μην μείνετε στα σπίτια σας!» προειδοποίησε.

Οι σειρήνες προειδοποίησης των κατοίκων ήχησαν και εργαζόμενοι και κάτοικοι απομακρύνθηκαν από περιοχές όπως το Νόρθλαντ και το Μπέι οφ Πλέντι.

+ Sirens start to sound in New Zealand coasts warning the tsunami alert issued after more than 8 magnitude earthquake in the area few minutes agopic.twitter.com/ARs6ZHOD9g — igandean (@igandean) March 4, 2021

Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες στο Μπέι οφ Άιλαντς και το Γουανγκαρέι να μην πλησιάζουν τις ακτές.