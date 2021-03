Europa League: Με οδηγό το περσινό «έπος» ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει το βράδυ της Πέμπτης (11/03, 22:00, CosmoteSport1HD) στις ευρωπαϊκές «μάχες» του, περιμένοντας στο «Γ. Καραϊσκάκης» μία παλιά του... γνώριμη, την Άρσεναλ, στο πρώτο παιχνίδι τους για τους «16» του Europa League.

Ένα ματς που φέρνει μνήμες από πολλές σπουδαίες νίκες των «ερυθρόλευκων» επί των Λονδρέζων, με αποκορύφωμα τον περσινό «άθλο» του στην ίδια διοργάνωση, αλλά ένα γύρο πιο πριν (στους «32») και το σπουδαίο διπλό στο «Emirates» με 2-1 στην παράταση, που του χάρισε μία απ’ τις μεγαλύτερες προκρίσεις της Ιστορίας του Ολυμπιακού στα Κύπελλα Ευρώπης.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί «πληγωμένος», ειδικά στα μετόπισθεν όπου θα απουσιάσει ο τραυματίας Ρούμπεν Σεμέδο (θα μείνει εκτός για ενάμισι μήνα), ενώ ο Πέδρο Μαρτίνς θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή την παρουσία του Ουσεϊνού Μπα στην ενδεκάδα.

Ο αμυντικός των «ερυθρόλευκων», που έγινε αναγκαστικά αλλαγή στο παιχνίδι με τη Λαμία την περασμένη Κυριακή (07/03) με έντονες ενοχλήσεις στη μέση, ξεπέρασε ως ένα βαθμό το πρόβλημά του κι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού, παίζοντας δίπλα στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θα «τσεκάρει» την κατάσταση του Αφρικανού στόπερ και το πρωί της Πέμπτης (11/03), ευελπιστώντας πως θα τον έχει κανονικά στη διάθεσή του, ακόμη κι αν χρειαστεί να κάνει ένεση. Σε αντίθεη περίπτωση θα αλλάξουν άρδην τα πλάνα του τόσο στη «δομή» της ενδεκάδας του Ολυμπιακού, όσο και στο σύστημα.

