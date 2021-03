«Το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα»: Το κόστος και η εταιρία που ανέλαβε την καμπάνια

«Το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα» («All you want is Greece»), είναι το νέο κάλεσμα προς τους ξένους τουρίστες που επιθυμούν να επισκεφτούν εφέτος την Ελλάδα, η οποία ανοίγει τις τουριστικές πύλες της έως τις 14 Μαΐου με αυστηρές προϋποθέσεις λόγω Covid.

Το νέο αυτό σλόγκαν είναι προφανώς εμπνευσμένο από το τραγούδι των Beatles «All you need is love» που κυκλοφόρησε το 1967 και μεταξύ μας καλύτερα να κρατούσαν αυτόν τον τίτλο (εάν δεν υπήρχαν προβλήματα με τα δικαιώματα), προσθέτοντας απλώς το…in Greece! Με τόσα που πέρασε ο τουριστικός κλάδος εξαιτίας της πανδημίας σίγουρα δεν θα θέλει τίποτα άλλο από αγάπη και στήριξη. Εν πάσει περιπτώσει το σύνθημα του ΕΟΤ κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου, μόλις χθες παρουσιάστηκε διαδικτυακά στο Βερολίνο όπου διεξάγεται (επίσης διαδικτυακά) η πιο διάσημη τουριστική έκθεση στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον Βηματοδότη το δημιουργικό της νέας καμπάνιας το κέρδισε (με διαγωνισμό) η Bold Ogilvy και ο ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 75.000 ευρώ (επιπλέον ΦΠΑ 25%). Η καμπάνια, όπως μου είπε η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, θα αφορά κυρίως τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και κάποιες σημαντικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ΗΠΑ, Ρωσία κτλ.), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ φθάνοντας ίσως και τα 20 εκατ. ευρώ. Θα συνεχιστεί έως τον Νοέμβριο, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, αφού το last minute πρόκειται να αυξηθεί την τρέχουσα χρονιά.

Εφόσον μιλάμε για τουρισμό (την βαριά βιομηχανία της χώρας μας) και πότε αυτός ανοίγει, σας πληροφορώ ότι ήδη γίνονται συνεννοήσεις ώστε οι τουρίστες από Αγγλία, Σερβία, Ισραήλ και Κύπρο (προς το παρόν) θα μπορούν να έρχονται ελεύθερα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν κάνει το εμβόλιο, όπως και το τεστ αντισωμάτων καθώς και ένα γρήγορο τεστ λίγο πριν αναχωρήσουν για την Ελλάδα. Για να ξέρετε ότι οι τουριστικοί πράκτορες φλερτάρουν πολύ τελευταίως τα ελληνικά νησιά, αυτά που είναι covid free, δηλαδή που έχουν εμβολιασθεί όλοι οι κάτοικοί τους. Έως τον Μάιο, μαθαίνω και άλλα νησιά θα είναι covid free, αφού θα επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί.