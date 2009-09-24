search
24.09.2009 18:26

Kωτσόβολος

24.09.2009 18:26

Συνεχίζεται η ανακύκλωση παλαιών συσκευών

Η Κωτσόβολος συνεχίζει να ενθαρρύνει την ανακύκλωση παλαιών συσκευών προσφέροντας  ευκαιρίες σε όλους τους καταναλωτές που θέλουν να ανανεώσουν τον οικιακό τους εξοπλισμό χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Η εταιρεία από την αρχή της πρωτοβουλίας της, τον Απρίλιο του 2008, έχει ανακυκλώσει πάνω από 120.000 παλαιές και ενεργοβόρες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και με αυτή την αφορμή στο διάστημα 7-12 Σεπτεμβρίου επιδοτεί την ανακύκλωση παλαιών συσκευών, δίνοντας όφελος έως 600 ευρώ στην αγορά οικιακών συσκευών.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των νέων ευκαιριών της Κωτσόβολος, ο διευθυντής Marketing DSGi South – East Europe Γιώργος Καράμπελας δήλωσε: «Ήταν χρέος μας να επιβραβεύσουμε τη στήριξη των πελατών, ενθαρρύνοντας με ευκαιρίες και προνομιακές τιμές την αντικατάσταση των παλαιών και ενεργοβόρων συσκευών με καινούριες φιλικότερες προς το περιβάλλον, μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης».

