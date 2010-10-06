«Το Νησί» και με υπότιτλους

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Το Mega αποφάσισε να δώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν ελληνική τηλεοπτική σειρά υποτιτλισμένη μέσω της υπηρεσίας Teletext. Πρώτη σειρά που θα εφαρμοστεί αυτή η δυνατότητα είναι «Το Νησί» και ο στόχος είναι ο υποτιτλισμός όλων των παραγωγών του καναλιού σε βάθος χρόνου.

Το Mega αποφάσισε να δώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε ανθρώπους με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν ελληνική τηλεοπτική σειρά υποτιτλισμένη μέσω της υπηρεσίας Teletext. Πρώτη σειρά που θα εφαρμοστεί αυτή η δυνατότητα είναι «Το Νησί» και ο στόχος είναι ο υποτιτλισμός όλων των παραγωγών του καναλιού σε βάθος χρόνου.

Ο τηλεθεατής θα έχει τη δυνατότητα επιλογής της εμφάνισης των υπότιτλων, πατώντας το πλήκτρο Teletext του τηλεχειριστηρίου και πληκτρολογώντας τον αριθμό της σελίδας 888. Πατώντας το κόκκινο πλήκτρο FastText, ενώ βρίσκεται στη σελίδα 100 του Teletext, οδηγείται αυτόματα στη σελίδα των υπότιτλων.

Η τηλεοπτική σειρά – που θα παρουσιαστεί επίσημα στο τηλεοπτικό Φεστιβάλ των Καννών την άνοιξη του 2011 – θα κάνει πρεμιέρα την ερχόμενη Δευτέρα στις 21.50 το βράδυ ενώ τα στελέχη του Mega αυτή τη περίοδο βρίσκονται σε συζητήσεις με εταιρείες διανομής του εξωτερικού για την πώληση των δικαιωμάτων της σειράς.