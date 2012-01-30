«Χρυσά σπαθιά» στο Μάλχιοβ, χάλκινος ο Τριανταφύλλου

Δεκαπέντε μήνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας (Παρίσι) και τα ελληνικά σπαθιά χάρισαν στη χώρα μας μία ακόμη μεγάλη διάκριση.

Δεκαπέντε μήνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας (Παρίσι) και τα ελληνικά σπαθιά χάρισαν στη χώρα μας μία ακόμη μεγάλη διάκριση. Στο ομαδικό της σπάθης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ξιφσκίας σε αμαξίδιο που φιλοξενήθηκε στην πόλη Μάλχιοβ της Γερμανίας, η Ελλάδα βρέθηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου των νικητών, επί συνόλου 22 χωρών. Την ελληνική ομάδα που αποτελούσαν οι Γεράσιμος Πυλαρινός, Μάνος Μπόγδος, Γιώργος Αλεξάκης, Πάνος Τριανταφύλλου στα προημιτελικά επικράτησε 45-15 των ΗΠΑ, στον ημιτελικό έκαμψε την αντίσταση του Χονγκ Κονγκ με 45-43, ενώ στον τελικό σημείωσε μία ακόμη μεγάλη νίκη, αυτή τη φορά επί της Ρωσίας με 45-41. Με τους Ρώσους, η ελληνική ομάδα είχε συναντηθεί και στον «μικρό» τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, επικρατώντας τότε με 45-39.

Στην ίδια διοργάνωση, η Ελλάδα πανηγύρισε ένα ακόμη μετάλλιο, με πρωταγωνιστή τον Τριανταφύλλου στη σπάθη. Ο Έλληνας οπλομάχος, μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Έγκερ (Ουγγαρία) τον περασμένο Σεπτέμβριο και την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Κατάνια), κατετάγη τρίτος στην σπάθη κατηγορίας Β’ και έβαλε ακόμη πιο στέρεες βάσεις για πρόκριση στο Παραολυμπιακό τουρνουά του Λονδίνου. Στο ατομικό, ο Πυλαρινός ήταν όγδοος, ο Μπόγδος ένατος και ο Αλεξάκης δέκατος.

Με την ολοκλήρωση και του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου της σειράς που έδινε βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη ενόψει Λονδίνου, τα ελληνικά σπαθιά ευελπιστούν σε τριπλή παρουσία στη διοργάνωση της βρετανικής πρωτεύουσας, κάτι που αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τις προσεχείς εβδομάδες.