Τι σου είναι τελικά οι κακές γλώσσες! Μόλις ανακοινώθηκε ότι ο Kώστας Μαρτάκης θα ερμηνεύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο μιούζικαλ «Rent» στη σκηνή του Θεάτρου Βεάκη, αμέσως να πέσουν να τον φάνε τον άνθρωπο. Ούτε καν πρόβες δεν είχε ξεκινήσει και βγήκαν τα φτυάρια. Δεν μπορούσαν να κάνουν υπομονή μέχρι την πρεμιέρα για να αρχίσουν το θάψιμο; Έτσι, εύκολος νομίζουν πως είναι ο δρόμος από την πίστα του «Posidonio» στο θεατρικό σανίδι; Πόσο να αντέξει και ο Μαρτάκης, τους τα είπε ένα χεράκι: «Θα κάτσω να ασχοληθώ με κακεντρεχείς που αρέσκονται να θάβουν;», αναρωτιέται. «Ας έρθουν να με δουν με τα μάτια τους και μετά ας πουν κι ας γράψουν ό,τι θέλουν. Μένω στις πρόβες ως το πρωί για να είμαι όσο πιο πειστικός γίνεται στον ρόλο και δεν με αφορά τι λένε». Εμείς, πάντως, που δεν είδαμε ούτε πρόβες, θα μείνουμε στον τίτλο που, εκτός από το περίφημο μιούζικαλ, μας θυμίζει και ένα αγαπημένο τραγούδι των Pet Shop Boys από τα 80’s και είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Πήγαινε κάπως έτσι: «I Love you, you pay my rent».