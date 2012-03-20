Ψέμα η αναδάσωση 20.000 στρεμμάτων στην Πεντέλη από την Εκκλησία

Το παρακάτω κείμενο – καταγγελία μας έστειλε, σήμερα Τρίτη, ο Κώστας Ζαχαριάδης, από το τμήμα περιβάλλοντος και Οικολογίας του Συνασπισμού, δίνοντας έτσι νέα τροπή στο σήριαλ που ξεκίνησε χθες με τη “φωτογραφική τροπολογία”, όπως την χαρακτήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατέθεσαν δύο βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Πεντέλη που ετοιμάζει η εκκλησία.

Μένει να εξακριβωθεί αν έχουμε να κάνουμε με μια νέα υπόθεση Βατοπεδίου και πότε επιτέλους θα δοθούν απαντήσεις στις συνεχείς καταγγελίες από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ.

Παραθέτουμε την καταγγελία αυτούσια:

“Η κατάθεση τροπολογίας για το Πεντελικό που παραχωρεί στην εκκλησία 23.000 στρέμματα αναδασωτέας και προστατευόμενης περιοχής για να κάνει φωτοβολταϊκό πάρκο αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά σκάνδαλα. Κατατέθηκε από τους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ Βαρβιτσιώτη και Χαραλαμπόπουλο , στο Νομοσχέδιο για την «αξιοποίηση» του Ελληνικού και το πρόγραμμα Ήλιος, που ψηφίζεται (;) την Πέμπτη 22/3/12 από την ολομέλεια της Βουλής.

Η εκκλησία της Ελλάδας γνωστή για το επιχειρηματικό της δαιμόνιο και για την περιβαλλοντική της ευαισθησία σχεδιάζει τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου έκτασης 3.500 στρεμμάτων στη Πεντέλη. Θα είναι το μεγαλύτερο στη χώρα και ίσο με τον αστικό ιστό της Νέας Πεντέλης! Τα άλλα 20.000 περίπου στέμματα θα γίνουν πράσινο!

Δεν είναι όμως αλήθεια ότι η εκκλησία αναλαμβάνει να αναδασώσει αυτά τα 20.000 στρέμματα καθώς η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής έχει συντάξει μελέτη που εγκρίθηκε με αριθμό 3901/19-102010 για 132.000 στρέμματα στην Πεντέλη.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη γίνει οι εξής αναδασώσεις:

-ΣΠΑΠ 5.000 στρέμματα Κοκκιναράς.

-Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής 4.500 στρέμματα το 2010-11 με εργολαβίες, στις περιοχές Πουρνάρα, Καραούλι, Καλίσια, Μαυρηνόρα.

-Το 2012 από την Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής θα αναδασωθούν στις ίδιες περιοχές 4.000 στρέμματα.

Δηλαδή 9.500 στρέμματα έχουν ήδη αναδασωθεί και άλλες 4.000 θα αναδασωθούν φέτος. Από τα 19.500 τα 13.500 έχουν ήδη δρομολογηθεί. Μένουν 6.000 και όχι 20.000.

Το πάθημα του Βατοπεδίου δεν έγινε μάθημα ούτε στους εκκλησιαστικούς κύκλους ούτε στην πολιτική ηγεσία της χώρας και συνεχίζονται οι ακροβατισμοί. Η διακήρυξη του κ. Καραμανλή «όπου ήταν πράσινο θα γίνει ξανά πράσινο» δεσμεύει κανέναν;”

Κώστας Ζαχαριάδης

twitter: @CZachariadis