Φεύγει από την Ελλάδα η Michelin

Η θυγατρική εταιρεία της Michelin αποχωρεί από τη χώρα μας από την 1 Ιανουαρίου του 2014 εξαιτίας… αναδιάρθρωσης των θυγατρικών της.

Σύμφωνα με την επιστολή που απέστειλε ο Γενικός Διευθυντής των Ελαστικών Michelin κ. David Jean στους εξουσιοδοτημένους εμπόρους ελαστικών, αναφέρεται χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων πως: «Αγαπητοί συνεργάτες θα ήθελα με την επιστολή μου αυτή, να σας ενημερώσω για την επικείμενη εμπορική και διοικητική οργανωτική αλλαγή της Michelin στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη, που αφορά και την Ελλάδα. Αυτή η οργανωτική αλλαγή θα εξασφαλίσει την μακρόχρονη παρουσία της Michelin στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη όπου έχουμε φιλοδοξίες ανάπτυξης. Από τον Ιανουάριο του επόμενου χρόνου, η Ελλάδα θα είναι μέρος μιας νέας εμπορικής περιοχής που δημιουργήθηκε, το διοικητικό κέντρο της οποίας θα εδρεύει στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία.».



Σημειώνεται πως η Michelin έχει εμπορική παρουσία στην Ελλάδα από το 1950 μέχρι και το 1969 σαν εταιρεία εξαγωγών ελαστικών λειτουργώντας σαν υποκατάστημα Αθηνών. Το 1969 ιδρύεται επίσημα η εταιρεία Michelin Ελλάδος και στην συνέχεια το 1978 έλαβε την σημερινή της νομική μορφή σαν ανώνυμη.



H θυγατρική της Michelin στην Ελλάδα απασχολεί περίπου 100 άτομα.